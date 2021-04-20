Consumidores agora podem tirar dúvidas sobre direitos via Whatsapp

Já está disponível um novo meio de comunicação para o consumidor pedir orientações sobre os seus direitos. O Procon Estadual agora recebe, através do WhatsApp Tira-Dúvidas Procon-ES, pedidos de orientações sobre direitos do consumidor. A nova modalidade de atendimento surgiu devido à alta demanda do órgão e para facilitar a comunicação durante a pandemia. Além de pedir orientações, o consumidor pode também enviar denúncias, consultar o andamento de reclamações abertas e esclarecer dúvidas sobre produtos adquiridos e serviços contratados. Para ser atendido, o consumidor deve ter instalado o aplicativo WhatsApp no seu aparelho celular e salvar o número telefônico do Procon-ES (27) 3323-6237 na sua agenda de contatos. Os atendimentos serão realizados de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 17 horas, exceto feriados. Acompanhe os detalhes na entrevista com Rogério Athayde, Diretor-presidente do Procon-ES.