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Consumidor terá mediação ágil com audiência virtual do Procon Vitória

A entrevistada é a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita

Publicado em 15 de Março de 2021 às 16:06

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

15 mar 2021 às 16:06
Código de Defesa do Consumidor Crédito: Divulgação
Nesta segunda-feira (15), comemora-se o Dia Mundial do Consumidor. Com isso, o Procon Vitória disponibiliza um pacote de medidas para facilitar o contato com o consumidor e também com as empresas. Uma delas é o "Vitória do Consumo Legal", um selo de boas práticas para o comércio. O órgão fará ainda audiências virtuais e adicionará uma nova funcionalidade em seu aplicativo - a divulgação do Cadastro das Reclamações Fundamentadas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, detalhou o assunto. Ouça:

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