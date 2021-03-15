Consumidor terá mediação ágil com audiência virtual do Procon Vitória

Nesta segunda-feira (15), comemora-se o Dia Mundial do Consumidor. Com isso, o Procon Vitória disponibiliza um pacote de medidas para facilitar o contato com o consumidor e também com as empresas. Uma delas é o "Vitória do Consumo Legal", um selo de boas práticas para o comércio. O órgão fará ainda audiências virtuais e adicionará uma nova funcionalidade em seu aplicativo - a divulgação do Cadastro das Reclamações Fundamentadas. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a gerente do Procon Vitória, Denize Izaita, detalhou o assunto. Ouça: