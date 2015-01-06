Consumidor será informado a cada início de mês sobre cor da bandeira de cobrança na conta de luz

A conta de luz em janeiro virá mais cara para consumidores do Espírito Santo, com aumento de 8%. O valor já é fruto do novo sistema de bandeiras tarifárias, que começa a valer na quinta-feira. E, conforme informou a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a bandeira fixada para janeiro é a vermelha, ou seja, a que indica condições mais custosas de geração de energia.

Isso significa que a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos haverá um acréscimo de R$ 3,00. Pelos cálculos da EDP Escelsa – considerando a composição da fatura, mas sem levar em conta taxas como de iluminação pública –, uma família que consumir 150 kWh no mês, ao invés de pagar R$ 77,45 irá desembolsar R$ 83,79.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee), Nelson Leite, o consumidor será informado ao inicío de cada mês qual será a bandeira vigente. Isso significa que ele estará ciente sobre o acréscimo, ou não, na conta. Ele revela ainda, que somente ao final do período de chuva (em abril), poderá haver uma análise sobre as condições dos reservatórios, que podem resultar na cobrança da bandeira verde. Ouça a entrevista ao programa CBN Cotidiano:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Nelson Leite - 05-01-14

Entenda

O modelo de bandeiras leva em consideração três cenários que são indicados por cores, como se fosse um sinal de trânsito. A bandeira verde indica custos baixos para gerar a energia, portanto, a tarifa não terá acréscimo. A amarela significa sinal de atenção, pois os custos de geração energética estão aumentando e deverão representar alta de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos.