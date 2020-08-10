Consumidor precisa agendar atendimento presencial no Procon-ES

Os consumidores capixabas já podem voltar a solicitar orientações de maneira presencial no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - o Procon-ES. A informação é da diretora jurídica do Procon Estadual, Andréa Munhós, em entrevista ao CBN Cotidiano. A partir desta segunda-feira (10), os capixabas podem requerer o apoio do órgão mediante agendamento telefônico para atendimento na sede do Procon-ES, na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. Munhós também apontou, além dos detalhes do retorno das atividades presenciais, as principais demandas que têm aparecido em tempos de pandemia. Ouça a entrevista completa!
Entrevista - Fabio Botacin - Andréa Munhós - 10-08-20
Segundo a diretora do Procon-ES, o órgão está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança no atendimento. O número de horários disponíveis será limitado para evitar aglomeração e disseminação do novo coronavírus.
Para ser atendido, o consumidor deverá agendar o seu atendimento pelos telefones 151, (27) 3332-2011 ou (27) 3381-6236, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. No dia e hora marcados, o consumidor deverá usar máscara e apresentar carteira de identidade, CPF, além de documentos que possam comprovar a reclamação.