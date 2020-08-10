Consumidor precisa agendar atendimento presencial no Procon-ES

Sede do Procon Estadual, no Centro de Vitória Crédito: Reprodução/Google

Os consumidores capixabas já podem voltar a solicitar orientações de maneira presencial no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - o Procon-ES. A informação é da diretora jurídica do Procon Estadual, Andréa Munhós, em entrevista ao CBN Cotidiano. A partir desta segunda-feira (10), os capixabas podem requerer o apoio do órgão mediante agendamento telefônico para atendimento na sede do Procon-ES, na avenida Princesa Isabel, no Centro de Vitória. Munhós também apontou, além dos detalhes do retorno das atividades presenciais, as principais demandas que têm aparecido em tempos de pandemia. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Andréa Munhós - 10-08-20

Segundo a diretora do Procon-ES, o órgão está tomando todas as medidas necessárias para garantir a segurança no atendimento. O número de horários disponíveis será limitado para evitar aglomeração e disseminação do novo coronavírus.