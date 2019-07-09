Consumidor poderá bloquear chamadas de empresas de telecomunicações

As principais empresas de telecomunicações do Brasil deverão lançar até a próxima terça-feira (16), uma “lista de não perturbe” nacional, com informações de brasileiros que não querem receber chamadas com oferta de produtos ou serviços. A determinação é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A partir desta data, as pessoas que não querem ser perturbadas poderão registrar seu número e evitar a ligação indesejada do telemarketing.