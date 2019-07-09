Consumidor poderá bloquear chamadas de empresas de telecomunicações

As principais empresas de telecomunicações do Brasil deverão lançar até a próxima terça-feira (16), uma “lista de não perturbe” nacional, com informações de brasileiros que não querem receber chamadas com oferta de produtos ou serviços. A determinação é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A partir desta data, as pessoas que não querem ser perturbadas poderão registrar seu número e evitar a ligação indesejada do telemarketing.
A lista de “não perturbe” deve ser única e o meio de acesso a ela, ou seja, onde o consumidor poderá registrar seu número, também deverá ser único, fácil e amplamente divulgado pelas prestadoras, conforme prevê a agência reguladora.
Aqui no Espírito Santo, o Procon Estadual já disponibiliza um serviço semelhante e mais amplo de bloqueio de ligações. Através do site do órgão, www.procon.es.gov.br, é possível bloquear não somente as ligações de telemarketing provenientes de empresas de telefonia, como também qualquer outra oferta de serviço ou produto, como explica em entrevista ao CBN Vitória, a diretora jurídica do Procon-ES, Andrea Munhos Ferreira. No Espírito Santo a lista do "não perturbe" já conta com 56 mil números cadastrados.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Andréa Munhós Ferreira - 09-07-19