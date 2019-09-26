Consumidor pode renegociar dívidas bancárias pela internet até dia 30

Os consumidores capixabas têm a possibilidade de renegociar suas dívidas bancárias pela internet até o próximo dia 30, por meio do site ou do aplicativo consumidor.gov.br. O mutirão de negociação vale para quem tem dívidas com o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Itaú e o BMG. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente do Procon Estadual, Lana Lages, explicou como o consumidor poderá negociar a sua dívida diretamente com as empresas, via portal, com condições especiais.