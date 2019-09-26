Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Consumidor pode renegociar dívidas bancárias pela internet até dia 30
MUTIRÃO

Consumidor pode renegociar dívidas bancárias pela internet até dia 30

Ouça as orientações do Procon Estadual

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 12:23

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

26 set 2019 às 12:23
Os consumidores capixabas têm a possibilidade de renegociar suas dívidas bancárias pela internet até o próximo dia 30, por meio do site ou do aplicativo consumidor.gov.br. O mutirão de negociação vale para quem tem dívidas com o Banco do Brasil, o Santander, o Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Itaú e o BMG. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora-presidente do Procon Estadual, Lana Lages, explicou como o consumidor poderá negociar a sua dívida diretamente com as empresas, via portal, com condições especiais.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lana Lages - 26-09-19
Para negociar, o consumidor deverá acessar a plataforma www.consumidor.gov.br, fazer o seu cadastro que irá gerar um login e senha. Ao registrar a demanda, no campo “problema”, optar pela Renegociação/parcelamento de dívidas, e no corpo do seu relato (no início ou no final) fazer uso da hastag #MutirãoProconsBrasil para facilitar a identificação dos atendimentos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Confira 4 mitos sobre a cerveja artesanal
Festival de cerveja terá comidas juninas e muito forró em Vila Velha
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/06/2026
Operação cumpre mandados contra grupo investigado por pistolagem
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados