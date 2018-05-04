Consumidor: para Justiça, tempo do cliente é dinheiro

O tempo do consumidor tem valor? No último 1º de maio o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmou o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo para condenar fornecedores a indenizar em danos morais por desvio produtivo do consumidor. Nesse sentido, a teoria do “desvio produtivo do consumidor”, elaborada pelo advogado capixaba Marcos Dessaune, autor de dois livros sobre o tema, defende a indenização pelo gasto do tempo vital do indivíduo e pelo desvio de suas atividades. A teoria defende que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

O advogado explica que essa teoria foi criada a partir da sua própria experiência como consumidor, ao enfrentar problemas relacionados ao tema, e a teoria surgiu enquanto tema do seu Trabalho de Conclusão de Curso. No segundo semestre do ano passado, por exemplo, ele gastou, em 41 dias, 30 horas na tentativa de solucionar um problema com uma empresa.

Atribuir um valor ao tempo, defende Dessaune, deve ser tarefa do juiz. Ele não entende que seja possível um tabelamento e nem relação direta com o salário: "Entre os critérios, sustento que se verifique se envolve um grande fornecedor que notoriamente lesa consumidores de modo intencional e reiterado, e que isso aumente o valor da indenização para que sejam alcançados o efeito punitivo e preventivo da condenação".