Consumidor: nota para ter crédito mais barato

Ter o nome o nome limpo não é mais suficiente para garantir alguns benefícios perante às operadoras de crédito. Agora, também é necessário melhorar a pontuação do cadastro positivo, que possibilita um empréstimo mais acessível e barato no mercado - além de outras facilidades na hora da tomada de crédito, como taxas de juros menores.

As pontuações variam entre 0 a 1.000, no qual a pessoa que possui a menor nota significa que é um mau pagador e as que possuem as maiores notas, são boas pagadoras. A Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) explica que, atualmente o consumidor é avaliado por aquilo que deixou de pagar e pode ter o nome negativado, mas o cadastro positivo equilibra a adimplência e inadimplência da pessoa. Saiba mais detalhes do tema nesta edição do CBN Cotidiano. Confira!