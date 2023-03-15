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Consumidor: Idec dá dicas de como não cair em golpes

Advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Carolina Vesentini, fala sobre o assunto

Publicado em 15 de Março de 2023 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 mar 2023 às 11:15
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro
Golpes financeiros, pirâmide, estelionato, dinheiro Crédito: Andrzej Rostek / Getty Images/iStockpho
O Dia do Consumidor é comemorado nesta quarta-feira (15) e é considerado uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. Anualmente os consumidores têm, na data, a oportunidade de adquirir produtos e serviços com descontos, e é por isso que ela também é chamada de Black Friday do primeiro semestre. Mas engana-se quem pensa que ela só se resume às ofertas. É nesse momento também que muitas pessoas acabam caindo em diversos golpes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Carolina Vesentini, fala sobre o assunto. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Carolina Vesentini - 15-03-23.mp3

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