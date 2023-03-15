Consumidor: Idec dá dicas de como não cair em golpes

O Dia do Consumidor é comemorado nesta quarta-feira (15) e é considerado uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. Anualmente os consumidores têm, na data, a oportunidade de adquirir produtos e serviços com descontos, e é por isso que ela também é chamada de Black Friday do primeiro semestre. Mas engana-se quem pensa que ela só se resume às ofertas. É nesse momento também que muitas pessoas acabam caindo em diversos golpes. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Carolina Vesentini, fala sobre o assunto.