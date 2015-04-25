Consumidor deve ter acesso ao consumo da franquia de internet, alerta Procon-ES

Em meio ao polêmico corte da internet no celular ao fim da franquia, as operadoras firmaram ontem compromisso para dar mais transparência ao serviço de conexão móvel. As teles terão que oferecer aplicativos para controle dos gastos e ainda respeitar um código de conduta ao fazer publicidades. A primeira providência a ser adotada pelas empresas será a criação do regulamento para o anúncio das ofertas.

A segunda e a terceira medidas serão tomadas em até 60 dias: as teles terão que fazer campanhas de informação aos usuários sobre o consumo de dados e terão também que oferecer aplicativos de fácil entendimento. A ferramenta precisará mostrar em tempo real quanto do pacotes de dados já foi consumido e quanto ainda resta do limite do plano contratado.Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, o gerente de Fiscalização do Procon-ES, Rodrigo Crispello, fala sobre essa demanda dos consumidores e esclarece que todos que possuem contrato com operadora de celular devem ter acesso à informação sobre seu consumo. Ele fala sobre as diversas reclamações e a fiscalização. Ouça: