Consultas noturnas: atendimento em horário ampliado na Serra

Unidade Saúde de Feu Rosa, na Serra Crédito: Divulgação

Moradores de cidades da Grande Vitória passaram a contar com a possibilidade de acesso à consultas em períodos de funcionamento mais flexíveis, como na faixa noturna, como é o caso da Serra. Na cidade, há serviço ofertado até às 21h. A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa) informa que oferece, em horário estendido até às 21h, serviços de consultas, procedimentos e exames nas Unidades Regionais de Saúde de Feu Rosa e Jacaraípe, locais com alta demanda de atendimento. Já as Unidades de Saúde de José de Anchieta, Nova Carapina I, Serra Dourada, Serra-Sede, Novo Horizonte e Boa Vista funcionam até as 19h. Além disso, informa a administração municipal, todas as demais Unidades de Saúde ficam abertas até às 18h. "Ainda pensando no atendimento à população após o horário comercial, a Serra também oferece, até as 19h, atendimento em seus CAPS e no Ambulatório Municipal de Especialidades (Ames)", informa. Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da Serra, Sergio Vidigal, fala sobre o assunto.

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EM OUTRAS LOCALIDADES:

SESA: A Secretaria da Saúde (Sesa) informa que, na Grande Vitória, dois hospitais da rede estadual oferecem consultas e exames eletivos em horários estendidos. Na Serra, no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, os exames externos de ressonância magnética são realizados em horário especial, das 7h30 às 22h45. A unidade esclarece que, exames de pacientes internados ou emergências, são realizados em qualquer dia e horário, mediante demanda. Já em Vila Velha, o ambulatório do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) realiza atendimentos de consultas de segunda a sábado até às 19h. O Hospital Evangélico de Vila Velha também oferece, pelo SUS, exames de ressonância magnética nos finais de semana.

VITÓRIA: A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informa que oferece consultas e exames no período noturno, como, por exemplo, Eletrocardiograma, Odontologia, Raio x odontológico e consultas. Esses atendimentos são oferecidos no Centro Municipal de Especialidades. Além dessa oferta, há seis Unidades de Saúde que funcionam, todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados, até as 19 horas: Praia do Suá, Nova Palestina/Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Jardim Camburi e Maria Ortiz.

CARIACICA: O município de Cariacica possui oito UBS com horário estendidos até as 19 horas:

UBS SANTA FÉ

UBS BELA AURORA

UBS VALPARAISO

UBS ITAQUARI

UBS SANTA BARBARA

UBS RIO MARINHO

UBS SÃO FRANCISCO

UBS FLEXAL II

Nesses locais são ofertados os serviços como consulta médica (generalista), consulta de enfermagem, programa de Hiperdia, curativo, teste de gravidez, teste rápido de IST, teste Covid e coleta de preventivo. Na UBS de Itaquari, às terças-feiras, são ofertados exames laboratoriais.

VILA VELHA: A Secretaria de Saúde informa que cada Unidade do município tem uma programação de atendimento, planejado de acordo com a demanda do território. Listo abaixo as Unidades e seus respectivos horários de atendimento e serviços prestados.

REGIÃO 1

Divino Espírito Santo (7 às 19h) - SERVIÇOS: Consulta médica, enfermagem, odontológico dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos.

(7h30 às 18h30) - SERVIÇOS: Farmácia, curativo, recepção, regulação, medicação e vacina.

Jaburuna (7 às 19h) - Consulta médica, enfermagem, odontológico dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos. Setores: Recepção, consultórios, preparo, farmácia e medicação.

Coqueiral de Itaparica (7 às 21h) - Consulta médica, enfermagem, odontológico dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos.

Até às 20h: Setores: Farmácia, curativo, recepção, medicação, entrega de exames laboratoriais e consultas agendadas pela regulação.

REGIÃO 2

Araças (7 às 21h) - Consulta médica, enfermagem, dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos.

Até às 20h - Consulta odontológica

Até às 19:30 - Setores: preparo, farmácia, curativo, recepção, medicação.

Ibes (7 às 21h) - Consulta médica, enfermagem, odontológico dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos.

Até às 20h30 - Setores: preparo, farmácia, curativo, recepção, medicação.

Jardim Colorado (7 às 19h) - Consulta médica, enfermagem, odontológico, dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos. Setores: preparo, farmácia, recepção, medicação.

Vila Nova (7 às 21h) - Consulta médica, enfermagem, odontológico dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos.

Até as 20h - Setores: preparo, farmácia, curativo, recepção, regulação, medicação.

REGIÃO 3

US Ataíde (7 às 19h) - Consulta médica, enfermagem, odontológico, dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos. Setores: Recepção, consultórios, preparo, farmácia e medicação.

Vila Batista (7 às 19h) - Consulta médica, enfermagem, odontológico, dispensação de medicamentos, administração de medicação, realização de curativos. Setores: Recepção, consultórios, preparo, farmácia, odontologia e medicação.

REGIÃO 4

São Torquato (7 às 19h) - Consulta médica, Atendimento odontológico, Atendimento com Assistente Social, Farmácia - dispensação de medicamentos, Administração de medicação, vacinação e realização de curativos.

07h30 às 18h30 - Recepção, consultórios, preparo, sala de medicação, sala de curativo, odontologia, serviço social e vacina.

Jardim Marilândia (7 às 19h) - Consulta médica, consulta de enfermagem, dispensação de medicamento e administração de medicação. Setores: Recepção, consultórios, preparo, farmácia e medicação.

REGIÃO 5

USF Barra do Jucu (7 às 19h) - consulta médica, bolsa família, coleta de preventivo, grupo de tabagismo, grupo de mulheres, grupo dos homens, curativo, dispensação de medicamentos, administração de medicação e troca de sondas ondas.

Setores: consultório, recepção, sala de medicação, preparo, farmácia e curativo.

USF Barramares (7 às 21h) - consulta médica, consulta de enfermagem, dispensação de medicação, coleta de preventivo, curativo, administração de medicação, troca de sondas e planejamento familiar.

Setores: consultório, preparo, recepção, farmácia, sala de medicação e curativo.

USF Terra Vermelha (7 às 22h) - consulta médica, consulta de enfermagem, administração de medicação e troca de sondas. Setores: consultório, recepção, prepara e sala de medicação.

GUARAPARI: A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa), informa que possui o Programa Saúde Presente, onde é ofertado consultas médicas, consultas de enfermagem, vacinação, solicitação de exames, realização de preventivo e encaminhamento para especialidades, nos territórios onde existe número expressivo de demanda reprimida. O Saúde Presente funciona no horário das 16h às 20h.