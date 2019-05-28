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ENTREVISTAS

Consulta vai alterar regras de patinetes e bicicletas compartilhadas

O município de Vitória abriu a consulta pública, onde a população pode enviar sugestões sobre o uso desses veículos e isso será usado para modificar o decreto com as regras de uso

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 19:32

Publicado em 

28 mai 2019 às 19:32
Patinetes elétricos Crédito: Patrícia Scalzer
Quem utiliza patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas em Vitória vai poder sugerir regras e melhorias para o sistema. A Prefeitura de Vitória abriu consulta pública para as pessoas opinarem sobre os modais. Depois de analisadas, as sugestões serão acrescentadas ao decreto já existente, publicado em abril deste ano.
> Vitória cria regras para uso de patinetes e bicicletas compartilhadas
Pelas regras atuais, não há exigência de uso de capacetes, nem há multas para quem comete alguma infração - como andar com menores de idade ou com uma segunda pessoa no caso dos patinetes. O secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, destaca que esses pontos podem ser acrescidos ao novo decreto. “Agora vamos saber da população que já utilizou o serviço quais são as deficiências deste decreto, o que pode ser adicionado, a questão de segurança, seguro, tudo isso pode ser discutido nesta consulta pública”, contou.
Ouça entrevista completa com o secretário Márcio Passos à Rádio CBN Vitória:
Entrevista - Fabio Botacin - Marcio Passos - 28-05-19.mp3
USO DE EQUIPAMENTO PARTICULAR
 
O microempresário Helder Gomes é a favor da utilização de capacete para bicicletas e patinetes, porém, ele diz que o uso deve ser individual. “Capacete próprio, até por questão de higiene, cada um tem que ter seu capacete”
O microempresário Helder Gomes utiliza patinetes e bicicletas como meio de transporte Crédito: Patrícia Scalzer
Helder também lembra que não são apenas os equipamentos de proteção que evitam acidentes, mas também uma pista com manutenção em dia e atenção dos condutores. “O acidente, às vezes, não é provocado só pelo usuário, mas muitas vezes pela questão da pista, que tem buracos. Algumas pessoas também não respeitam os outros patinetes e acabam excedendo a velocidade máxima”, diz.
> Patinete, bike, patins...e confusão no calçadão de Camburi
O autônomo Luciano Lube Filho acredita que deve haver uma maior fiscalização com relação às crianças que utilizam patinetes. Pelo decreto atual do município, apenas maiores de 16 anos podem usar o equipamento. Porém, ele diz que sempre flagra crianças com patinetes.
Luciano também é a favor da utilização de capacetes para bikes e patinetes, mas ele acredita que o equipamento deveria ser oferecido pela empresa. 
“O ideal seria que quem está alugando a bicicleta já alugasse o equipamento completo. É igual carro, você aluga o carro e ele já vem com cinto de segurança, airbag, tudo junto, não precisa carregar. Patinete e bicicleta também devem oferecer os equipamentos de segurança”.
SUGESTÕES SÃO ENVIADAS PELA INTERNET
Segundo o secretário, apenas no primeiro dia da consulta pública o município recebeu 35 sugestões. A consulta pública vai estar disponível para a população até o dia 26 de junho no site da prefeitura. As ideias com maior número de sugestões serão acrescidas a legislação atual e um novo decreto será publicado.

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