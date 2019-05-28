Consulta vai alterar regras de patinetes e bicicletas compartilhadas

Patinetes elétricos Crédito: Patrícia Scalzer

Quem utiliza patinetes elétricos e bicicletas compartilhadas em Vitória vai poder sugerir regras e melhorias para o sistema. A Prefeitura de Vitória abriu consulta pública para as pessoas opinarem sobre os modais. Depois de analisadas, as sugestões serão acrescentadas ao decreto já existente, publicado em abril deste ano.

Pelas regras atuais, não há exigência de uso de capacetes, nem há multas para quem comete alguma infração - como andar com menores de idade ou com uma segunda pessoa no caso dos patinetes. O secretário de Desenvolvimento da Cidade, Márcio Passos, destaca que esses pontos podem ser acrescidos ao novo decreto. “Agora vamos saber da população que já utilizou o serviço quais são as deficiências deste decreto, o que pode ser adicionado, a questão de segurança, seguro, tudo isso pode ser discutido nesta consulta pública”, contou.

Ouça entrevista completa com o secretário Márcio Passos à Rádio CBN Vitória:

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USO DE EQUIPAMENTO PARTICULAR

O microempresário Helder Gomes é a favor da utilização de capacete para bicicletas e patinetes, porém, ele diz que o uso deve ser individual. “Capacete próprio, até por questão de higiene, cada um tem que ter seu capacete”

O microempresário Helder Gomes utiliza patinetes e bicicletas como meio de transporte Crédito: Patrícia Scalzer

Helder também lembra que não são apenas os equipamentos de proteção que evitam acidentes, mas também uma pista com manutenção em dia e atenção dos condutores. “O acidente, às vezes, não é provocado só pelo usuário, mas muitas vezes pela questão da pista, que tem buracos. Algumas pessoas também não respeitam os outros patinetes e acabam excedendo a velocidade máxima”, diz.

O autônomo Luciano Lube Filho acredita que deve haver uma maior fiscalização com relação às crianças que utilizam patinetes. Pelo decreto atual do município, apenas maiores de 16 anos podem usar o equipamento. Porém, ele diz que sempre flagra crianças com patinetes.

Luciano também é a favor da utilização de capacetes para bikes e patinetes, mas ele acredita que o equipamento deveria ser oferecido pela empresa.

“O ideal seria que quem está alugando a bicicleta já alugasse o equipamento completo. É igual carro, você aluga o carro e ele já vem com cinto de segurança, airbag, tudo junto, não precisa carregar. Patinete e bicicleta também devem oferecer os equipamentos de segurança”.

SUGESTÕES SÃO ENVIADAS PELA INTERNET