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Imposto de Renda

Consulta ao primeiro lote de restituição será liberada nesta quarta-feira

O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda deste ano termina em 31 de maio

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 11:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

23 mai 2023 às 11:55
Superintendência da Receita Federal, em Brasília
Superintendência da Receita Federal, em Brasília Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda deste ano ainda nem terminou, só em 31 de maio, e a consulta às restituições referentes ao IR 2023 já vai ser liberada. A Receita Federal anunciou hoje que abrirá às 10h desta quarta-feira (24) a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda 2023, que contemplará os contribuintes prioritários e também restituições residuais de anos anteriores. Neste primeiro lote vão receber primeiro os contribuintes com prioridade legal: contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos acima de 60, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério. 
Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal da Superintendência Regional da 7ª Região Fiscal (RJ/ES) da Receita Federal do Brasil, Jorge Alberto dos Santos, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz -Jorge Alberto dos Santos - 23-05-23.mp3
Lote de pagamento
Data de pagamento
1º 31 de maio
2º 30 de junho
3º 31 de julho
4º 31 de agosto
5º 29 de setembro
[fonte: Receita Federal]

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