Consulta ao primeiro lote de restituição será liberada nesta quarta-feira

O prazo para a entrega da declaração de imposto de renda deste ano ainda nem terminou, só em 31 de maio, e a consulta às restituições referentes ao IR 2023 já vai ser liberada. A Receita Federal anunciou hoje que abrirá às 10h desta quarta-feira (24) a consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda 2023, que contemplará os contribuintes prioritários e também restituições residuais de anos anteriores. Neste primeiro lote vão receber primeiro os contribuintes com prioridade legal: contribuintes idosos com idade igual ou superior a 80 anos, idosos acima de 60, contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e pessoas cuja maior fonte de renda seja o magistério.