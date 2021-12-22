Construção do terminal de passageiros vai permitir que Aeroporto de Linhares comece a operar em um ano

Dentro de aproximadamente um ano, o município de Linhares contará com um aeroporto regional pronto para operar linhas comerciais. Pelo menos esta é a expectativa do governo do Estado, que autorizou nesta quarta (22) a licitação da obra do terminal de passageiros. O secretário de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse em entrevista à CBN Vitória que o aeroporto terá condições de receber vôos comerciais do porte dos que chegam hoje ao aeroporto de Vitória. Nesta entrevista Damasceno fala também sobre transporte de passageiros no sistema Transcol, aquaviário e obras na Terceira Ponte. Acompanhe.