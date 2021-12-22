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Retrospectiva e Perspectiva

Construção do terminal de passageiros vai permitir que Aeroporto de Linhares comece a operar em um ano

Ouça entrevista com o secretário de Estado de Mobilidade, Fábio Damasceno

Publicado em 22 de Dezembro de 2021 às 12:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

22 dez 2021 às 12:11
Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, em entrevista à CBN Vitória
Fábio Damasceno, secretário estadual de Mobilidade e Infraestrutura, em entrevista à CBN Vitória Crédito: Pedro Cunha
Dentro de aproximadamente um ano, o município de Linhares contará com um aeroporto regional pronto para operar linhas comerciais. Pelo menos esta é a expectativa do governo do Estado, que autorizou nesta quarta (22) a licitação da obra do terminal de passageiros. O secretário de Mobilidade Urbana e Infraestrutura, Fábio Damasceno, disse em entrevista à CBN Vitória que o aeroporto terá condições de receber vôos comerciais do porte dos que chegam hoje ao aeroporto de Vitória. Nesta entrevista Damasceno fala também sobre transporte de passageiros no sistema Transcol, aquaviário e obras na Terceira Ponte. Acompanhe. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Fábio Damasceno -22-12-21.mp3

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