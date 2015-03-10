Construção civil perdeu 5 mil vagas no Espírito Santo

Cinco mil trabalhadores da construção civil já foram demitidos no Espírito Santo por conta do desaquecimento na economia e consequente redução na venda de imóveis. Em entrevista ao CBN Vitória desta terça-feira (10), o diretor da Indústria Imobiliária do sindicato da Indústria da Construção Civil no ES (Sinduscon), José Elcio Lorenzon, acredita que este número será ainda maior com o fechamento dos números deste mês de março.
O presidente da Associação das Empresas do Mercado imobiliário (Ademi/ES), Juarez Soares, explica que a situação no Espírito Santo é menos grave do que em outros estados devido ao fato das 28 mil unidades em construção no Espírito Santo, 76% já estarem comercializadas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juarez Gustavo Soares - Jose Elcio Lorenzan - 10-03-15