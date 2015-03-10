Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Emprego

Construção civil perdeu 5 mil vagas no Espírito Santo

O diretor da Indústria Imobiliária do sindicato da Indústria da Construção Civil no ES (Sinduscon), José Elcio Lorenzon, acredita que este número será ainda maior

Publicado em 10 de Março de 2015 às 16:04

Publicado em 

10 mar 2015 às 16:04
Cinco mil trabalhadores da construção civil já foram demitidos no Espírito Santo por conta do desaquecimento na economia e consequente redução na venda de imóveis. Em entrevista ao CBN Vitória desta terça-feira (10), o diretor da Indústria Imobiliária do sindicato da Indústria da Construção Civil no ES (Sinduscon), José Elcio Lorenzon, acredita que este número será ainda maior com o fechamento dos números deste mês de março.
O presidente da Associação das Empresas do Mercado imobiliário (Ademi/ES), Juarez Soares, explica que a situação no Espírito Santo é menos grave do que em outros estados devido ao fato das 28 mil unidades em construção no Espírito Santo, 76% já estarem comercializadas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Juarez Gustavo Soares - Jose Elcio Lorenzan - 10-03-15

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 
Ponto de Recarga de carro elétrico em garagem de condomínio
Moradores vão poder instalar ponto de recarga de carro elétrico em condomínios no ES
Imagem de destaque
Corpus Christi é feriado no ES? Saiba onde trabalhador tem direito a folga

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados