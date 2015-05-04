Construção civil já demitiu 10 mil no Estado este ano

Obras paralisadas pelo Governo do Estado desde janeiro deste ano, repasses de pagamentos atrasados desde dezembro por parte do Governo Federal e falta de perspectivas de investimentos na iniciativa privada fazem com que a indústria da construção civil e pesada já tenha dispensado mais de 10 mil trabalhadores no Espírito Santo somente este ano.
Em entrevista ao CBN Vitória desta segunda-feira (04), os presidentes dos sindicatos da Indústria da Construção Pesada e da Industria da Construção Civil, José Carlos Chamoun e Aristóteles Passos Costa Neto, avaliaram o ano de 2015 como já perdido.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jose Carlos Chamon - Aristóteles Passos - 04-05-15