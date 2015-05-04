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CRISE ECONÔMICA

Construção civil já demitiu 10 mil no Estado este ano

Corte de gastos da administração pública e atrasos de pagamento são causas da crise, segundo sindicatos do setor

Publicado em 04 de Maio de 2015 às 16:02

Publicado em 

04 mai 2015 às 16:02
Obras paralisadas pelo Governo do Estado desde janeiro deste ano, repasses de pagamentos atrasados desde dezembro por parte do Governo Federal e falta de perspectivas de investimentos na iniciativa privada fazem com que a indústria da construção civil e pesada já tenha dispensado mais de 10 mil trabalhadores no Espírito Santo somente este ano.
Em entrevista ao CBN Vitória desta segunda-feira (04), os presidentes dos sindicatos da Indústria da Construção Pesada e da Industria da Construção Civil, José Carlos Chamoun e Aristóteles Passos Costa Neto, avaliaram o ano de 2015 como já perdido.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jose Carlos Chamon - Aristóteles Passos - 04-05-15

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