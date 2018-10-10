Constituição não prevê convocação de Assembleia Constituinte

A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, sétima do Brasil e sexta da República, completou 30 anos este mês, consagrada como a mais legítima e democrática de nossa história. A Carta é considerada o grande marco da redemocratização.

Os dois candidatos à Presidência da República que disputarão o segundo turno, Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), em entrevistas recentes e quando questionados a respeito de propostas para uma nova Constituição, expressas no programa de governo de Haddad e em falas do vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão (PRTB), ambos disseram que não pretendem fazer a elaboração de uma nova Carta, mas sim propor reformas por meio de emendas constitucionais.

Mas, afinal, o que é possível? Em debate na rádio CBN Vitória, os professores Ricardo Gueiros, Pós-doutor em Direito Constitucional e professor da Ufes e Alexandre de Castro Coura, Pós-doutor em Direito Constitucional e professor da FDV, explicam o que são as cláusulas pétreas e alertam que está impedido pela própria Constituição a convocação de uma Assembleia Constituinte. Segundo eles, a Constituição não prevê essa hipótese, nem mesmo para fazer uma revisão total da Carta Magna.