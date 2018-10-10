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ELEIÇÕES 2018

Constituição não prevê convocação de Assembleia Constituinte

Ouça o debate sobre os 30 anos da Constituição Federal com os professores Ricardo Gueiros e Alexandre Coura

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 13:11

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 out 2018 às 13:11
A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, sétima do Brasil e sexta da República, completou 30 anos este mês, consagrada como a mais legítima e democrática de nossa história. A Carta é considerada o grande marco da redemocratização. 
Os dois candidatos à Presidência da República que disputarão o segundo turno, Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL), em entrevistas recentes e quando questionados a respeito de propostas para uma nova Constituição, expressas no programa de governo de Haddad e em falas do vice de Bolsonaro, general Hamilton Mourão (PRTB), ambos disseram que não pretendem fazer a elaboração de uma nova Carta, mas sim propor reformas por meio de emendas constitucionais.
Mas, afinal, o que é possível? Em debate na rádio CBN Vitória, os professores Ricardo Gueiros,  Pós-doutor em Direito Constitucional e professor da Ufes e Alexandre de Castro Coura, Pós-doutor em Direito Constitucional e professor da FDV, explicam o que são as cláusulas pétreas e alertam que está impedido pela própria Constituição a convocação de uma Assembleia Constituinte. Segundo eles, a Constituição não prevê essa hipótese, nem mesmo para fazer uma revisão total da Carta Magna. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Ricardo Gueiros e Alexandre de Castro Coura - 10-10-18

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