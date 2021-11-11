'Consigo comprar um carro zero em poucos meses de trabalho', diz capixaba na Escócia

O capixaba Rafael Cometi, de 38 anos, vive na cidade de Glasgow, na Escócia, com a esposa e dois filhos. Com dificuldade em encontrar oportunidades de emprego, ele deixou Nova Venécia, em 2001, para buscar trabalho e melhores condições de vida na Europa.Depois de um tempo no continente, se estabeleceu em território escocês. No Capixabas pelo mundo, ele conta que gosta de morar lá pela segurança e pelo custo de vida ser mais barato, como no transporte e no aluguel. Além disso, Rafael elogia a saúde e a educação do país, que são boas e gratuitas. Ouça a história completa: