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Capixabas pelo mundo

'Consigo comprar um carro zero em poucos meses de trabalho', diz capixaba na Escócia

Ouça a história do Rafael Cometti, que mora em Glasgow

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 19:08

Publicado em 

11 nov 2021 às 19:08
O capixaba Rafael Cometti mora na Escócia com a esposa e dois filhos
O capixaba Rafael Cometti mora na Escócia com a esposa e dois filhos Crédito: Acervo pessoal
O capixaba Rafael Cometi, de 38 anos, vive na cidade de Glasgow, na Escócia, com a esposa e dois filhos. Com dificuldade em encontrar oportunidades de emprego, ele deixou Nova Venécia, em 2001, para buscar trabalho e melhores condições de vida na Europa.Depois de um tempo no continente, se estabeleceu em território escocês. No Capixabas pelo mundo, ele conta que gosta de morar lá pela segurança e pelo custo de vida ser mais barato, como no transporte e no aluguel. Além disso, Rafael elogia a saúde e a educação do país, que são boas e gratuitas. Ouça a história completa:
Capixabas pelo mundo - 11/11/2021

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