Conselhos regionais lançam movimento de fiscalização da escolha de conselheiro do TCES

Conselhos regionais do Espírito Santo, além da OAB-ES, lançam nesta quinta-feira (14) o “Movimento Cidadão, Muda Tribunal de Contas”. O objetivo é debater as formas legais para escolha do conselheiro e estimular a sociedade a acompanhar e fiscalizar o processo de escolha de representantes do órgão. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade-ES, Haroldo Santos Filho e o presidente da Comissão de Combate à Corrupção e a Impunidade da OAB/ES, Vladimir Salles Soares, alertam que é preciso que ocorra uma movimentação da sociedade no sentido de fiscalizar e ficar mais alerta para a forma como são escolhidos os integrantes das Cortes de Contas.