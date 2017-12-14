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ELEIÇÃO

Conselhos regionais lançam movimento de fiscalização da escolha de conselheiro do TCES

"Movimento Cidadão, Muda Tribunal de Contas" envolve economistas, advogados, contadores, administradores, engenheiros e agrônomos

Publicado em 14 de Dezembro de 2017 às 11:32

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 dez 2017 às 11:32
Conselhos regionais do Espírito Santo, além da OAB-ES, lançam nesta quinta-feira (14) o “Movimento Cidadão, Muda Tribunal de Contas”. O objetivo é debater as formas legais para escolha do conselheiro e estimular a sociedade a acompanhar e fiscalizar o processo de escolha de representantes do órgão. Em entrevista à CBN Vitória, o presidente do Conselho Regional de Contabilidade-ES, Haroldo Santos Filho e o presidente da Comissão de Combate à Corrupção e a Impunidade da OAB/ES, Vladimir Salles Soares, alertam que é preciso que ocorra uma movimentação da sociedade no sentido de fiscalizar e ficar mais alerta para a forma como são escolhidos os integrantes das Cortes de Contas.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Haroldo Santos Filho e Vladimir Salles Soares - 14-12-17
Também participam do movimento CRA-ES (Conselho Regional de Administração do Espírito Santo), CORECON (Conselho Regional de Economia) e o CREA-ES (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo). 

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