Conselho: testes de Covid-19 em farmácia são triagem, não diagnóstico

Coronavírus foi classificado pela OMS como pandemia - Divulgação Crédito: Divulgação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou a realização de testes rápidos de diagnóstico de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, em farmácias e drogarias. Com a decisão, os testes deixam de ser feitos obrigatoriamente apenas em hospitais e clínicas. A medida foi aprovada pela diretoria da agência por unanimidade em caráter temporário, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública nacional, decretada em 4 de fevereiro. A medida visa ampliar o acesso ao exame, evitar aglomerações, além de diminuir a procura na rede pública de saúde.

Em entrevista ao CBN Cotidiano desta quarta-feira (29), o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES), Luiz Carlos Cavalcanti, trouxe detalhes de como será a disponibilização desses testes. O presidente esclarece que esses testes possuem finalidade confirmatória de triagem, não de diagnóstico da doença.

"Esse exame será ofertado pelo período que durar o decreto de emergência da pandemia, é uma autorização temporária conforme a RDC 377 da Anvisa. Esse é um teste de triagem, não de diagnóstico. O profissional terá que fazer uma entrevista com o paciente para saber sobre o tempo em que está com os sintomas, já que o ideal é que o teste aconteça após o sétimo dia do início deles", comentou, além de alertar sobre o falso negativo - que poderia dar a impressão a essa pessoa que ela pode abrir mão de todos os outros procedimentos de proteção como a máscara e também os de higiene.

Ele explica que, pela resolução, as farmácias precisam se adaptar para ofertar o teste, tanto no ambiente quanto no atendimento: não é uma obrigação pois envolve custos e adaptações de espaço, o estabelecimento que optar pelo procedimento deverá ter profissional qualificado para realizar do exame adequar sua estrutura física para receber os interessados no serviço.

"Vai acontecer uma mudança de fluxo nas farmácias e a adaptação do espaço físico será fundamental", explica. As unidades também terão que ter autorização da Anvisa para realizar o exame. Na projeção do presidente, cada exame tem um custo médio de R$ 150, mas com os custos e impostos podem chegar até R$ 300.

Se o resultado for positivo, o profissional deverá orientar o paciente a procurar pelo serviço médico. Todos os resultados (positivos e negativos) deverão ser informados aos órgãos de saúde. Calvacanti também explica que o teste deve ser aplicativo após o sétimo dia de sintomas - período mínimo que o corpo tende a levar para reagir ao coronavírus. Confira: