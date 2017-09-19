Conselho rejeita tratamento da homossexualidade como doença

Ainda sobre a decisão na qual a Justiça Federal do Distrito Federal permitiu, em caráter liminar, que psicólogos possam tratar gays e lésbicas como doentes e possam fazer terapias de “reversão sexual” sem sofrer nenhum tipo de censura convidamos Diemerson Saquetto, presidente do Conselho Regional de Psicologia do 16º Região do Espírito Santo (CRP- 16), para apresentar o o posicionamento da instituição sobre o assunto e qual a avaliação que o Conselho do Espírito Santo traz sobre as discussões. Confira!