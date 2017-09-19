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Conselho rejeita tratamento da homossexualidade como doença

Presidente do Conselho Regional de Psicologia do 16° Região do Espírito Santo (CRP- 16), para apresentar o o posicionamento da instituição sobre o assunto e qual a avaliação que o Conselho do Espírito Santo traz sobre as discussões

Publicado em 19 de Setembro de 2017 às 19:03

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 set 2017 às 19:03
Ainda sobre a decisão na qual a Justiça Federal do Distrito Federal permitiu, em caráter liminar, que psicólogos possam tratar gays e lésbicas como doentes e possam fazer terapias de “reversão sexual” sem sofrer nenhum tipo de censura convidamos Diemerson Saquetto, presidente do Conselho Regional de Psicologia do 16º Região do Espírito Santo (CRP- 16), para apresentar o o posicionamento da instituição sobre o assunto e qual a avaliação que o Conselho do Espírito Santo traz sobre as discussões. Confira!
Entrevista - Fabio Botacim - Diemerson Saquetto - 19-09-17

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