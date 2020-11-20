Conselho, PGE, estudo: conheça fases do tombamento dos galpões do IBC

A solicitação de tombamento dos galpões do IBC em Jardim da Penha, aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) nesta quinta-feira (19), ainda vai receber um parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e será analisada em, pelo menos, outras duas reuniões deliberativas do CEC. O processo trava a venda e deixa uma incógnita para o possível comprador dos galpões, que foi colocado em leilão pela União, atual proprietária.
De acordo com a Resolução CEC nº 01/83, de 22 de fevereiro de 1983, a instauração do processo de tombamento implica que seja sustado "qualquer projeto ou obra que importe em mutilação, modificação ou distribuição do(s) mesmo(s)".
Em entrevista ao CBN Cotidiano, a arquiteta e urbanista Viviane Pimentel, doutora em Gestão e Preservação do Patrimônio Cultural pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), analisou a solicitação de tombamento e apontou que os galpões representam "patrimônio industrial". Ouça:
Entrevista - Fábio Botacin - Viviane Pimentel - 20-11-20