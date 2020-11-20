Conselho, PGE, estudo: conheça fases do tombamento dos galpões do IBC

A solicitação de tombamento dos galpões do IBC em Jardim da Penha, aprovada pelo Conselho Estadual de Cultura (CEC) nesta quinta-feira (19), ainda vai receber um parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE) e será analisada em, pelo menos, outras duas reuniões deliberativas do CEC. O processo trava a venda e deixa uma incógnita para o possível comprador dos galpões, que foi colocado em leilão pela União, atual proprietária.