Conselho Federal receberá da OAB-ES proposta contra auxílio-moradia

O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Espírito Santo (OAB-ES) vai encaminhar ao Conselho Federal uma proposição contra o pagamento de auxílio-moradia a magistrados, promotores e conselheiros de contas que possuem residência própria no município em que atuam. Só no Estado, o auxílio já custou R$ 73,5 milhões aos cofres públicos nos últimos dois anos e meio. De acordo com o conselheiro Carlos Augusto da Motta Leal, o auxílio-moradia tem caráter indenizatório e só pode ser concedido com previsão legal específica àqueles que não possuem residência no município de atuação.