Conselho Federal receberá da OAB-ES proposta contra auxílio-moradia

O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Espírito Santo (OAB-ES) vai encaminhar ao Conselho Federal uma proposição contra o pagamento de auxílio-moradia a magistrados, promotores e conselheiros de contas que possuem residência própria no município em que atuam. Só no Estado, o auxílio já custou R$ 73,5 milhões aos cofres públicos nos últimos dois anos e meio. De acordo com o conselheiro Carlos Augusto da Motta Leal, o auxílio-moradia tem caráter indenizatório e só pode ser concedido com previsão legal específica àqueles que não possuem residência no município de atuação.
Em outubro de 2014, ao apreciar as teses lançadas, o ministro relator, Luiz Fux, em liminar, autorizou o pagamento de R$ 4.377,00 mensais a todos os membros das categorias representadas, desde que não houvesse disponibilidade de moradia oficial na localidade, estivessem os membros na ativa e, se casados entre si, um dos membros já fosse agraciado com o benefício. A partir daí a questão foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Augusto da Motta Leal - 30-08-17