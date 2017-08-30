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Política

Conselho Federal receberá da OAB-ES proposta contra auxílio-moradia

Em outubro de 2014, ao apreciar as teses lançadas, o ministro relator, Luiz Fux, em liminar, autorizou o pagamento de R$ 4.377,00 mensais

Publicado em 30 de Agosto de 2017 às 14:57

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 ago 2017 às 14:57
O Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil na seccional Espírito Santo (OAB-ES) vai encaminhar ao Conselho Federal uma proposição contra o pagamento de auxílio-moradia a magistrados, promotores e conselheiros de contas que possuem residência própria no município em que atuam. Só no Estado, o auxílio já custou R$ 73,5 milhões aos cofres públicos nos últimos dois anos e meio. De acordo com o conselheiro Carlos Augusto da Motta Leal, o auxílio-moradia tem caráter indenizatório e só pode ser concedido com previsão legal específica àqueles que não possuem residência no município de atuação.
Em outubro de 2014, ao apreciar as teses lançadas, o ministro relator, Luiz Fux, em liminar, autorizou o pagamento de R$ 4.377,00 mensais a todos os membros das categorias representadas, desde que não houvesse disponibilidade de moradia oficial na localidade, estivessem os membros na ativa e, se casados entre si, um dos membros já fosse agraciado com o benefício. A partir daí a questão foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Augusto da Motta Leal - 30-08-17

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