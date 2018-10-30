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PROTEÇÃO AOS ANIMAIS

Conselho de Veterinária define conduta para casos de crueldade

Regulamentação também define maus-tratos, abuso e como proceder diante dos casos

Publicado em 30 de Outubro de 2018 às 11:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 out 2018 às 11:15
O Conselho Federal de Medicina Veterinária acaba de publicar uma resolução que institui o regulamento para conduta do médico-veterinário e do zootecnista em relação a constatação de crueldade, abuso e maus-tratos aos animais. De acordo com o médico-veterinário Cássio Ribeiro, presidente de Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, pela primeira vez, uma norma brasileira traz conceitos claros e diferencia práticas de maus-tratos, de crueldade e de abuso.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cássio Ribeiro - 30-10-18
Dessa forma, a resolução define que maus-tratos são atos ou até omissões que provoquem dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Segundo Cássio Ribeiro, é abuso qualquer ato intencional que implique no uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais, causando prejuízos de ordem física e/ou psicológica, incluindo os atos caracterizados como abuso sexual.
 

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