Conselho de Veterinária define conduta para casos de crueldade

O Conselho Federal de Medicina Veterinária acaba de publicar uma resolução que institui o regulamento para conduta do médico-veterinário e do zootecnista em relação a constatação de crueldade, abuso e maus-tratos aos animais. De acordo com o médico-veterinário Cássio Ribeiro, presidente de Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, pela primeira vez, uma norma brasileira traz conceitos claros e diferencia práticas de maus-tratos, de crueldade e de abuso.