Conselho de Veterinária define conduta para casos de crueldade

O Conselho Federal de Medicina Veterinária acaba de publicar uma resolução que institui o regulamento para conduta do médico-veterinário e do zootecnista em relação a constatação de crueldade, abuso e maus-tratos aos animais. De acordo com o médico-veterinário Cássio Ribeiro, presidente de Comissão de Bem-Estar Animal do Conselho Federal de Medicina Veterinária, pela primeira vez, uma norma brasileira traz conceitos claros e diferencia práticas de maus-tratos, de crueldade e de abuso.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Cássio Ribeiro - 30-10-18
Dessa forma, a resolução define que maus-tratos são atos ou até omissões que provoquem dor ou sofrimento desnecessários aos animais. Segundo Cássio Ribeiro, é abuso qualquer ato intencional que implique no uso despropositado, indevido, excessivo, demasiado, incorreto de animais, causando prejuízos de ordem física e/ou psicológica, incluindo os atos caracterizados como abuso sexual.