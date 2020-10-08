Conselho de Educação: reprovação somente nos anos finais das etapas

O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, nesta semana, a validade do ensino remoto até dezembro de 2021, após meses de suspensão das aulas presenciais pela pandemia do coronavírus. A decisão inclui também a possibilidade de Estados e municípios optarem pela fusão dos anos letivos de 2020 e 2021. As diretrizes valem para todas as redes do país, desde a educação básica até o ensino superior, sejam elas públicas, privadas ou comunitárias. No entanto, elas não são obrigatórias. O texto ainda deverá ser homologado pelo Ministério da Educação (MEC) e, depois, as redes poderão aderir ou não à proposta.