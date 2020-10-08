Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Conselho de Educação: reprovação somente nos anos finais das etapas
COVID-19

Conselho de Educação: reprovação somente nos anos finais das etapas

Ouça entrevista com o presidente do Conselho Estadual de Educação, Artelírio Bolsanello

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

08 out 2020 às 11:06
O Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou, nesta semana, a validade do ensino remoto até dezembro de 2021, após meses de suspensão das aulas presenciais pela pandemia do coronavírus. A decisão inclui também a possibilidade de Estados e municípios optarem pela fusão dos anos letivos de 2020 e 2021. As diretrizes valem para todas as redes do país, desde a educação básica até o ensino superior, sejam elas públicas, privadas ou comunitárias. No entanto, elas não são obrigatórias. O texto ainda deverá ser homologado pelo Ministério da Educação (MEC) e, depois, as redes poderão aderir ou não à proposta.
Em entrevista à rádio CBN Vitória, Artelírio Bolsanello, presidente do Conselho Estadual de Educação do Espírito Santo (CEE-ES), traz uma análise do assunto. "Ao longo das próximas semanas os pontos apresentados pelo Conselho serão discutidos pelos estados, mas o fato é que estamos num cenário desafiador para a educação", explica. O Conselho Estadual de Educação ainda não definiu como ficarão as novas medidas no Espírito Santo, no entanto, destacou Bolsanello, as reprovações só deveriam acontecer nos anos finais das etapas. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Artelírio Bolsanello - 08-10-20

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Incêndio em caminhão-cegonha interdita totalmente BR 101 em Cachoeiro
Incêndio em cegonheira interdita a BR 101 em Cachoeiro
Corrida Garotada 2025
Corrida Garotada tem últimas vagas para inscrições de meninos e meninas entre 6 e 17 anos
Passageira Maria Glória Pereira Fávero morreu ao cair de escada de desembarque de avião da Latam
Mulher morre ao cair de escada de avião no Aeroporto de Congonhas, em SP

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados