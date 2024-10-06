Conquista da sociedade: a história do voto no Brasil

Com a Proclamação da República, em 1889, o voto foi instaurado em território brasileiro. Na época, a ferramenta era utilizada apenas por homens elitizados de grandes famílias. Hoje, o voto é obrigatório a todos os brasileiros alfabetizados com mais de 18 anos e é exercido a cada dois anos, em eleições municipais e presidenciais. É através dele que são definidas questões importantes e que impactam a vida de todos, como mobilidade urbana, coleta de lixo, vagas em creches e acesso aos serviços de saúde. Em entrevista à CBN Vitória, a cientista política Ana Claudia Santano detalha a história do voto, da Grécia antiga até a atualidade. "O direito ao voto é uma conquista como sociedade, o voto é o único momento que todos são iguais, em grandes temas que importam a todos, um momento de voz", destacou. Ouça a conversa completa!