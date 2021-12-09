Conjunto de medidas vai proteger quem denunciar casos de corrupção no ES

Esta quinta-feira, 09 de dezembro, é lembrada pelo Dia Internacional de Combate à Corrupção. No Espírito Santo, um decreto vai ser assinado para atender às melhores práticas globais e regulamentar a cobertura do Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas (Provita) aos reportantes de ilegalidades envolvendo recursos públicos. Isto é, quem denunciar atos de corrupção no âmbito da administração direta e indireta, fundações e autarquias do governo estadual, será protegido por um conjunto de medidas. É o que explica o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, em entrevista à CBN Vitória. Ouça: