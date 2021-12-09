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Dia Internacional de Combate à Corrupção

Conjunto de medidas vai proteger quem denunciar casos de corrupção no ES

O entrevistado é o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 12:04

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 dez 2021 às 12:04
Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência
Edmar Camata, secretário de Estado de Controle e Transparência Crédito: Divulgação
Esta quinta-feira, 09 de dezembro, é lembrada pelo Dia Internacional de Combate à Corrupção. No Espírito Santo, um decreto vai ser assinado para atender às melhores práticas globais e regulamentar a cobertura do Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas (Provita) aos reportantes de ilegalidades envolvendo recursos públicos. Isto é, quem denunciar atos de corrupção no âmbito da administração direta e indireta, fundações e autarquias do governo estadual, será protegido por um conjunto de medidas. É o que explica o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camata, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Edmar Camata - 09/12/2021

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