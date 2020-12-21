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Fenômeno no céu do ES

Conjunção: "Estrela de Belém" é o mesmo fenômeno da época de Cristo?

Ouça as explicações do mestre em Astrofísica Marcio Malacarne, entrevistado do CBN Cotidiano

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 17:09

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 dez 2020 às 17:09
Júpiter e Saturno Crédito: GOA-Ufes/Reprodução
Um fenômeno astronômico raro poderá ser visto no céu capixaba no entardecer e noite desta segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. Trata-se da conjunção entre os planetas Júpiter e Saturno, ou seja, um alinhamento que ocorre a cada 20 anos. Na última conjunção, em 2000, a formação dos planetas foi muito próxima da direção do Sol, dificultando a visualização a olho nu, mas desta vez, o fenômeno poderá ser observado a olho nu.
A "grande conjunção" deste ano é ainda mais rara porque os planetas estarão menos que 0,1 grau (6 minutos de arco) de separação - a última vez que essa proximidade ocorreu foi em 1623 - há 397 anos. Quem traz mais detalhes, em entrevista ao CBN Cotidiano, é o mestre em Astrofísica Marcio Malacarne, membro do Gaturamo Observatório Astronômico (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ouça!
Entrevista - Fabio Botacin - Marcio Malacarne - 21-12-20
TRANSMISSÃO AO VIVO
A partir das 18h30 desta segunda-feira, o GOA-Ufes vai transmitir a Grande Conjunção ao vivo, no Youtube. Para assistir, clique aqui!

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