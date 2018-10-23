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ENTREVISTA

Conhecer ramo de atuação é fundamental para sobrevivência do negócio

Consultor em negócios elenca os principais erros do empreendedor para que o negócio não feche as portas antes dos três primeiros anos de existência

Publicado em 23 de Outubro de 2018 às 15:44

Publicado em 

23 out 2018 às 15:44
Empreendedores precisam planejar o negócio Crédito: Divulgação
Abrir uma empresa é um verdadeiro sonho para o empreendedor. Mas manter esse sonho requer muito esforço, assim como manter esse negócio aberto. Para se uma ideia, mais 341 mil empresas tiveram que encerrar suas atividades nos últimos três anos no Brasil. O setor mais afetado foi o comércio, onde mais de 262 mil empresas precisaram fechar suas portas. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da recessão, outros fatores têm contribuído para esses índices: mais de 50% empreendedores entrevistados revelam que esbarram em dificuldades de acesso a recursos financeiros e outros 44% não conseguem enfrentar a alta carga tributária. No caso das microempresas, que representam 95% das empresas totais (excluindo MEI), a taxa de mortandade chega a 45%.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o consultor de negócios Mauro Fontes destaca a fase anterior à abertura do novo negócio como um dos processos fundamentais para a sustentabilidade do empreendimento. "Antes mesmo de abrir as portas, o empreendedor deve estar atento à falta de conhecimento no ramo que quer atuar. Esse é o primeiro problema a ser enfrentado. Em segundo, deve-se estar preparado para sustentar o capital de giro", afirmou. Ouça a entrevista:
Entrevista - Fabio Botacin - Mauro Fontes - 23-10-18

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