Conhecer ramo de atuação é fundamental para sobrevivência do negócio

Abrir uma empresa é um verdadeiro sonho para o empreendedor. Mas manter esse sonho requer muito esforço, assim como manter esse negócio aberto. Para se uma ideia, mais 341 mil empresas tiveram que encerrar suas atividades nos últimos três anos no Brasil. O setor mais afetado foi o comércio, onde mais de 262 mil empresas precisaram fechar suas portas. Os números são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além da recessão, outros fatores têm contribuído para esses índices: mais de 50% empreendedores entrevistados revelam que esbarram em dificuldades de acesso a recursos financeiros e outros 44% não conseguem enfrentar a alta carga tributária. No caso das microempresas, que representam 95% das empresas totais (excluindo MEI), a taxa de mortandade chega a 45%.