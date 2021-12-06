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Espírito Santo

Conhecendo o "capixabês": no ES tem ou não tem sotaque?

Ouça entrevista com a professora do Departamento de Línguas e Letras da Ufes, Leila Tesch, que tem se dedicado ao estudo do assunto

Publicado em 06 de Dezembro de 2021 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

06 dez 2021 às 12:15
Bandeira do Espírito Santo
Bandeira do Espírito Santo Crédito: Reprodução
Um assunto polêmico no Espírito Santo e que divide a opinião da nossa população: afinal, o capixaba tem ou não tem sotaque? A professora do Departamento de Línguas e Letras, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Leila Tesch, especialista na área de Linguística, tem se dedicado ao estudo do assunto. No último ano ela iniciou um pós-doutorado de estudo de percepção do sotaque capixaba. "Aí no início deste ano apliquei um teste, no Google Formulários, sobre a percepção das pessoas sobre o assunto e estou na fase de análise".
"São várias frentes, mas o que já temos? Boa parte concorda que o capixaba tem sotaque sim. Apontam que a fala do capixaba é mais 'neutra', menos marcada", explica. "Mas o que já sabemos é que todos os lugares têm suas expressões típicas. Queremos fazer um levantamento de verbetes que marcam o capixaba e futuramente fazer um dicionário 'capixabês'", explica.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Leila Tesh - 06-12-21.mp3

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