Conhecendo o "capixabês": no ES tem ou não tem sotaque?

Um assunto polêmico no Espírito Santo e que divide a opinião da nossa população: afinal, o capixaba tem ou não tem sotaque? A professora do Departamento de Línguas e Letras, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Leila Tesch, especialista na área de Linguística, tem se dedicado ao estudo do assunto. No último ano ela iniciou um pós-doutorado de estudo de percepção do sotaque capixaba. "Aí no início deste ano apliquei um teste, no Google Formulários, sobre a percepção das pessoas sobre o assunto e estou na fase de análise".