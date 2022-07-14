Conheça quais são os principais erros de higiene na cozinha

Todos os anos, 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos. As causas mais comuns são as bactérias, que proliferam em comidas mal conservadas ou fora do prazo de validade. Elas podem provocar infecções gastrointestinais mais sérias, que em alguns indivíduos evoluem para quadros de vômito, diarreia e desidratação bem intensa. Diante desse cenário é importante ficarmos atentos a erros de higiene comuns na cozinha e que são risco à saúde. Em entrevista à CBN Vitória, o biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Doutor Bactéria, esclarece as principais dúvidas que existem sobre essa higienização. Lavar o frango na pia, por exemplo, é realmente não recomendável? Ouça a conversa completa!