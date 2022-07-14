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Saúde

Conheça quais são os principais erros de higiene na cozinha

As orientações são do Dr. Bactéria

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 10:55

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 jul 2022 às 10:55
Panela, cozinha, cozinhar, cozinheira, fogão
Panela, cozinha, cozinhar, cozinheira, fogão Crédito: Pexels
Todos os anos, 600 milhões de pessoas ficam doentes e 420 mil morrem por causa de doenças transmitidas por alimentos. As causas mais comuns são as bactérias, que proliferam em comidas mal conservadas ou fora do prazo de validade. Elas podem provocar infecções gastrointestinais mais sérias, que em alguns indivíduos evoluem para quadros de vômito, diarreia e desidratação bem intensa. Diante desse cenário é importante ficarmos atentos a erros de higiene comuns na cozinha e que são risco à saúde. Em entrevista à CBN Vitória, o biomédico Roberto Martins Figueiredo, conhecido como Doutor Bactéria, esclarece as principais dúvidas que existem sobre essa higienização. Lavar o frango na pia, por exemplo, é realmente não recomendável? Ouça a conversa completa!
Entrevista - Fernanda Queiroz -Roberto Martins Figueiredo (Dr. Bactéria)- 14-07-22

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