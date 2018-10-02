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ELEIÇÕES 2018

Conheça propostas do maior pacote de medidas anticorrupção do mundo

Formado por 70 propostas legislativas (projetos de lei, propostas de emenda constitucional e resoluções), o documento já é considerado o maior pacote anticorrupção do mundo, como explica em entrevista à CBN Vitória, Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional no Brasil

Publicado em 02 de Outubro de 2018 às 12:58

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

02 out 2018 às 12:58
Falar de transparência e corrupção em um ano de eleições gerais é fundamental para o futuro do país. No voto teremos a chance de escolher os futuros representantes para o Executivo e Legislativo, poderes capazes de promover significativas mudanças através de um conjunto de medidas e propostas de combate à corrupção.
A Transparência Internacional vem atuando como mobilizadora daquele que passou a ser considerado o maior pacote de medidas anticorrupção do mundo. Formado por 70 propostas legislativas (projetos de lei, propostas de emenda constitucional e resoluções), o documento já é considerado o maior pacote anticorrupção do mundo, como explica em entrevista à CBN Vitória, Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional no Brasil.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Brandão - 02-10-18
A elaboração do documento contou com a participação de 373 instituições brasileiras (como Transparência Internacional, Instituto Ethos, Observatório Social do Brasil, Contas Abertas, Instituto Cidade Democrática, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e outros). Uma campanha para incentivar o eleitor a votar nas próximas eleições em candidatos de ficha limpa e comprometidos com essas medidas também faz parte desta mobilização.

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