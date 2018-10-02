Conheça propostas do maior pacote de medidas anticorrupção do mundo

Falar de transparência e corrupção em um ano de eleições gerais é fundamental para o futuro do país. No voto teremos a chance de escolher os futuros representantes para o Executivo e Legislativo, poderes capazes de promover significativas mudanças através de um conjunto de medidas e propostas de combate à corrupção.

A Transparência Internacional vem atuando como mobilizadora daquele que passou a ser considerado o maior pacote de medidas anticorrupção do mundo. Formado por 70 propostas legislativas (projetos de lei, propostas de emenda constitucional e resoluções), o documento já é considerado o maior pacote anticorrupção do mundo, como explica em entrevista à CBN Vitória, Bruno Brandão, diretor-executivo da Transparência Internacional no Brasil.

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fernanda Queiroz - Bruno Brandão - 02-10-18