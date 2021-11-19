Conheça os temas prováveis de cair na redação do Enem

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é neste domingo, 21 de novembro. Serão contempladas as provas de linguagens e ciências humana, além da redação. Neste último episódio da série de dicas e orientações, o professor de redação Lúcio Manga indica quais são os temas mais prováveis de cair na prova textual. Ele ainda dá uma dica final e importante para a hora da prova. Acompanhe!