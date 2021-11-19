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Especial Enem

Conheça os temas prováveis de cair na redação do Enem

Acompanhe o último episódio da série especial sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, com o professor Lucio Manga

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 10:22

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2021 às 10:22
Página do site do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Página do site do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Carlos Alberto Silva
O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é neste domingo, 21 de novembro. Serão contempladas as provas de linguagens e ciências humana, além da redação. Neste último episódio da série de dicas e orientações, o professor de redação Lúcio Manga indica quais são os temas mais prováveis de cair na prova textual. Ele ainda dá uma dica final e importante para a hora da prova. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Lúcio Manga - 19-11-21.mp3
SERVIÇO
1º dia de provas do Enem
Data: 21 de novembro (domingo)
Abertura dos portões: 12h
Fechamento dos portões: 13h
Início das provas: 13h30
Término: 19h

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