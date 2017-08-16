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Conheça os sintomas e saiba quais os tratamentos da hanseníase

A cada ano, o Brasil registra 30 mil casos novos de hanseníase, enfermidade já controlada em grande parte do mundo. No Espírito Santo, em 2016 foram registrados 437 casos de hanseníase

Publicado em 16 de Agosto de 2017 às 19:27

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

16 ago 2017 às 19:27
A cada ano, o Brasil registra 30 mil casos novos de hanseníase, enfermidade já controlada em grande parte do mundo. Perde apenas para a Índia, com 126 mil registros/ano.
No Espírito Santo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em 2016 foram registrados 437 casos de hanseníase no Estado. No primeiro semestre deste ano, os dados parciais indicam a existência de 221 novos casos de hanseníase no Estado. Mas, afinal, como se caracteriza essa doença? Quais são os seus principais sintomas e formas de tratamento? Em meio às discussões sobre o assunto quem aborda o tema, nesta edição do CBN Cotidiano, é o dermatologista Leonardo Ferreira. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Dr Leonardo Ferreira - 16-08-17.mp3

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