Conheça os sintomas e saiba quais os tratamentos da hanseníase

A cada ano, o Brasil registra 30 mil casos novos de hanseníase, enfermidade já controlada em grande parte do mundo. Perde apenas para a Índia, com 126 mil registros/ano.

No Espírito Santo, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em 2016 foram registrados 437 casos de hanseníase no Estado. No primeiro semestre deste ano, os dados parciais indicam a existência de 221 novos casos de hanseníase no Estado. Mas, afinal, como se caracteriza essa doença? Quais são os seus principais sintomas e formas de tratamento? Em meio às discussões sobre o assunto quem aborda o tema, nesta edição do CBN Cotidiano, é o dermatologista Leonardo Ferreira. Acompanhe!