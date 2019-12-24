Conheça os riscos do consumo excessivo de carboidratos

Entre uma alimentação e outra no dia a dia é difícil resistir àquelas opções variadas de biscoitos, pães e macarrão. Não é mesmo? Mas é preciso ter atenção ao consumo excessivo de carboidratos. Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o nutrólogo Roger Bongestab, professor de Nutrologia do Hospital Albert Einstein, esclarece questões em torno dos carboidratos. Na conversa, ele também deixou dicas fundamentais sobre o consumo de proteínas. Ouça a entrevista!
Entrevista - Fabio Botacin - Roger Bongestab - 18.31s - 24-12-19