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Entrevista

Conheça os principais mitos envolvendo locações imobiliárias

Ouça a participação da advogada, Raquel Queiroz

Publicado em 15 de Abril de 2024 às 11:30

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

15 abr 2024 às 11:30
aluguel, locação, alugar imóvel
 imóveis Crédito: Shutterstock
Os mitos e verdades sobre locação de imóveis. Respeitar os direitos e deveres de cada um são fundamentais para garantir uma convivência harmoniosa, mas também para assegurar o cumprimento adequado do acordo estabelecido. Mas, afinal, quem deve arcar com determinadas obrigações e quais são os limites de cada parte? Em entrevista à CBN Vitória, a advogada especialista em locações imobiliárias, Raquel Queiroz, fala sobre as principais dúvidas em relação o assunto e como isso protege locadores e locatários evitando crises e conflitos que, na maioria das vezes, acabam parando no Judiciário. Segundo Raquel, um dos mitos em relação às locações de imóveis é o locador pedir o imóvel de volta para uso próprio ou se o proprietário pode vender o imóvel mesmo na vigência do contrato. “Neste caso, o locatário tem direito à preferência, o que significa que, antes de oferecer a propriedade a terceiros, deve ser feito uma proposta de venda ao inquilino”, explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Raquel Queiroz - 15-04-24
O livro “Guia Prático das locações imobiliárias” da advogada especialista em locações imobiliárias, Raquel Queiroz desmistifica esses sensos comuns em relação à locação e como isso protege locadores e locatários evitando crises e conflitos que, na maioria das vezes, acabam parando no Judiciário. O lançamento do “Guia Prático das locações imobiliárias” acontecerá no dia 17 de abril, quarta-feira, das 16h às 20h, na Casa OAB-ES, em Vitória.

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