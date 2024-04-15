Conheça os principais mitos envolvendo locações imobiliárias

Os mitos e verdades sobre locação de imóveis. Respeitar os direitos e deveres de cada um são fundamentais para garantir uma convivência harmoniosa, mas também para assegurar o cumprimento adequado do acordo estabelecido. Mas, afinal, quem deve arcar com determinadas obrigações e quais são os limites de cada parte? Em entrevista à CBN Vitória, a advogada especialista em locações imobiliárias, Raquel Queiroz, fala sobre as principais dúvidas em relação o assunto e como isso protege locadores e locatários evitando crises e conflitos que, na maioria das vezes, acabam parando no Judiciário. Segundo Raquel, um dos mitos em relação às locações de imóveis é o locador pedir o imóvel de volta para uso próprio ou se o proprietário pode vender o imóvel mesmo na vigência do contrato. “Neste caso, o locatário tem direito à preferência, o que significa que, antes de oferecer a propriedade a terceiros, deve ser feito uma proposta de venda ao inquilino”, explica. Ouça a conversa completa!