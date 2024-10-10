Conheça os prefeitos mais velho e mais novo eleitos no ES

Dos 78 municípios capixabas, dois chamam a atenção pela diferença de idade entre os prefeitos eleitos em 2024. Enquanto Cachoeiro de Itapemirim conta com Theodorico Ferraço no comando da cidade aos 86 anos, Alfredo Chaves elegeu o jovem Hugo Luiz Meneghel de 25 anos para estar à frente do município. Ouça as conversas completas e conheça mais dos eleitos!