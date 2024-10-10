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Eleições 2024

Conheça os prefeitos mais velho e mais novo eleitos no ES

Theodorico Ferraço (PP), 86 anos, foi eleito em Cachoeiro de Itapemirim e Hugo Luiz Meneghel (PP), 25 anos, eleito em Alfredo Chaves

Publicado em 10 de Outubro de 2024 às 11:36

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

10 out 2024 às 11:36
Theodorico Ferraço (PP), 86 anos, eleito em Cachoeiro de Itapemirim; Hugo Meneghel (PP), 25 anos, eleito em Alfredo Chaves
Theodorico Ferraço (PP), 86 anos, e Hugo Luiz Meneghel (PP), 25 anos Crédito: Montagem A Gazeta/Patrícia Vallim
Dos 78 municípios capixabas, dois chamam a atenção pela diferença de idade entre os prefeitos eleitos em 2024. Enquanto Cachoeiro de Itapemirim conta com Theodorico Ferraço no comando da cidade aos 86 anos, Alfredo Chaves elegeu o jovem Hugo Luiz Meneghel de 25 anos para estar à frente do município. Ouça as conversas completas e conheça mais dos eleitos!
Theodorico Ferraço (PP), 86 anos - Cachoeiro de Itapemirim
  • É a quinta vez que o deputado estadual vai comandar a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim tendo conquistado 42,81% dos votos válidos. Ao todo, são 57 anos de vida pública. Ele completa 87 anos em novembro e é o prefeito mais velho eleito no Espírito Santo. O vice-prefeito, Júnior Corrêa, tem 27 anos e, assim, Ferraço pretende juntar experiência e juventude. Ele afirma que só após a análise da sua equipe de transição será possível fazer um real diagnóstico das necessidades do município. Entre as propostas para Cachoeiro estão concurso público para professores e Guarda Municipal.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Theodorico Ferraço -10-10-24.mp3
Hugo Luiz Meneghel (PP), 25 anos - Alfredo Chaves
  • Com 25 anos, é o prefeito eleito mais novo do Estado, conseguindo mais de 58% dos votos válidos. Foi eleito vereador em 2020 e encerra sua função legislativa agora em 2024 para assumir o executivo municipal em janeiro do ano que vem. Mesmo novo em idade e experiência, se sente tão preparado quanto os outros candidatos. É formado em Direito e acredita que formar uma equipe técnica vai ajudar a dar prosseguimento as suas propostas. Seu vice é Cleber Bianchi (PSDB), trabalhador rural, de 41 anos.
CBN - Entrevista Patricia Vallim - Hugo Meneghel -10-10-24.mp3

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