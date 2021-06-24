Conheça os novos parâmetros para diagnosticar hipertensão arterial

O Ministério da Saúde estima que cerca de 25% dos brasileiros sejam hipertensos. No entanto, após a pessoa completar 60 anos, o percentual cresce e gira em torno de 65%. Uma outra constatação é de que nas faixas etárias mais jovens, a pressão é mais elevada entre homens. Já depois dos 60 anos, são as mulheres que estão mais sujeitas a doença. A importância do tema fez com que, neste ano, fosse divulgada uma nova diretriz pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Até então, era considerada hipertensa a pessoa com pressão acima de 14 por 9. Quem explica os novos parâmetros, em entrevista à CBN Vitória, é o médico Roberto Miranda, diretor científico do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC.