Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Conheça os novos parâmetros para diagnosticar hipertensão arterial
Saúde

Conheça os novos parâmetros para diagnosticar hipertensão arterial

Quem explica é o médico Roberto Miranda, diretor científico da Sociedade Brasileira de Cardiologia

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 12:15

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

24 jun 2021 às 12:15
SBC atualizou as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial
SBC atualizou as diretrizes brasileiras de hipertensão arterial Crédito: Pixabay
O Ministério da Saúde estima que cerca de 25% dos brasileiros sejam hipertensos. No entanto, após a pessoa completar 60 anos, o percentual cresce e gira em torno de 65%. Uma outra constatação é de que nas faixas etárias mais jovens, a pressão é mais elevada entre homens. Já depois dos 60 anos, são as mulheres que estão mais sujeitas a doença. A importância do tema fez com que, neste ano, fosse divulgada uma nova diretriz pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC). Até então, era considerada hipertensa a pessoa com pressão acima de 14 por 9. Quem explica os novos parâmetros, em entrevista à CBN Vitória, é o médico Roberto Miranda, diretor científico do Departamento de Hipertensão Arterial da SBC. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Roberto Miranda - 24-06-21.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça que escuta, concilia e transforma
Imagem área de Nova Venécia, onde ocorreu o afogamento
Ex-servidora é condenada a quase 13 anos de prisão por desviar verba de aluguel social no ES
Imagem de destaque
Quase 100 baleias-jubarte nasceram no litoral do ES em 2025

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados