Conheça os ingredientes dos alimentos para evitar o consumo excessivo de açúcar

Não existe aniversário sem bolo e comemoração sem sobremesa. O fato é que, no mundo todo, as pessoas são loucas por açúcar. O problema é que cada vez mais elas o comem com culpa e com a sensação de que ele é um inimigo infiltrado, responsável por causar males à saúde.
Diante desse cenário, vamos conversar com a nutricionista Marcia Daskal, membro do comitê multidisciplinar da Campanha Doce Equilíbrio, sobre o assunto. Ao que devemos ficar atentos no consumo de alimentos com açúcar? De que forma eles impactam em nossa alimentação? Como conciliar uma alimentação saudável e prazerosa? Acompanhe às orientações da nutricionista:
Entrevista - Marcia Daskal - 03-06-17.mp3
Serviço
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