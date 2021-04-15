Conheça os ganhadores do sorteio do livro "Portos do Espírito Santo"

Nesta quarta-feira (15), a Rádio CBN Vitória presenteou dez ouvintes com um exemplar do récem-lançado livro "Portos do Espírito Santos", escrito por Antônio de Pádua Gurgel. Foram oito sorteados pelo Instagram (@cbnvitoria) e dois que enviaram mensagens através do Whatsapp da rádio que toca notícia. Os ganhadores foram anunciados ao vivo pelo âncora do CBN Cotidiano, Fábio Botacin. Ouça: