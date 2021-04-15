Conheça os ganhadores do sorteio do livro "Portos do Espírito Santo"

Nesta quarta-feira (15), a Rádio CBN Vitória presenteou dez ouvintes com um exemplar do récem-lançado livro "Portos do Espírito Santos", escrito por Antônio de Pádua Gurgel. Foram oito sorteados pelo Instagram (@cbnvitoria) e dois que enviaram mensagens através do Whatsapp da rádio que toca notícia. Os ganhadores foram anunciados ao vivo pelo âncora do CBN Cotidiano, Fábio Botacin. Ouça:
OUVINTES SORTEADOS - 14-04-21
CONHEÇA OS GANHADORES:
1. Camilla Queiroz Machado Pimentel
2. Cristiano Marques Campanharo
3. Deoci Miranda Alvarenga
4. Eliana de Souza Pitta
5. Fernando Pelicioni
6. Marcio Nascimento Rodrigues
7. Maria Aparecida Longhi Rodrigues
8. Maria Emilia Schaeffelu Calmon
9. Nelio Augusto Secchin
10. Sirlei de Souza de Oliveira
Ouça a entrevista concedida à CBN Vitória pelo escritor do livro, Antônio de Pádua Gurgel, na última terça-feira (13). Ele explicou o processo de elaboração do livros e trouxe curiosidades:
Entrevista - Fabio Botacin - Antonio Gurgel - 13-04-21.mp3