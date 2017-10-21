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OUTUBRO ROSA

Conheça os direitos de um paciente com câncer

Uma cartilha foi desenvolvida pela professora universitária Gilsilene Passon, a partir da sua própria experiência

Publicado em 21 de Outubro de 2017 às 12:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

21 out 2017 às 12:06
Na luta do combate ao câncer, muitas pessoas desconhecem que têm direitos. Auxílio doença, medicamentos, amparo social, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, isenção de IPTU e saques do FGTS estão entre os direitos garantidos por legislação. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Pós Doutora em Ciências Sociais, Doutora em Direito e Professora Universitária, Gilsilene Passon, conta que a ideia de construir uma cartilha que reunisse todos estes direitos partiu de uma experiência própria em tratamento ao câncer. A cartilha pode ser acessada neste link: http://www.neon.med.br/wp-content/uploads/2017/08/NEON-CARTILHA.pdf
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilsilene Passon - 21-10-17

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