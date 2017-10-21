Conheça os direitos de um paciente com câncer

Na luta do combate ao câncer, muitas pessoas desconhecem que têm direitos. Auxílio doença, medicamentos, amparo social, pensão por morte, aposentadoria por invalidez, isenção de IPTU e saques do FGTS estão entre os direitos garantidos por legislação. Em entrevista à rádio CBN Vitória, a Pós Doutora em Ciências Sociais, Doutora em Direito e Professora Universitária, Gilsilene Passon, conta que a ideia de construir uma cartilha que reunisse todos estes direitos partiu de uma experiência própria em tratamento ao câncer. A cartilha pode ser acessada neste link: http://www.neon.med.br/wp-content/uploads/2017/08/NEON-CARTILHA.pdf
Entrevista - Fernanda Queiroz - Gilsilene Passon - 21-10-17