Conheça os detalhes do projeto de reurbanização da Curva da Jurema

A Curva da Jurema vai receber novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão no projeto que pretende instalar polos gastronômicos na cidade de Vitória. Em anúncio realizado na quarta-feira (19) a administração municipal detalhou que serão destinados R$ 5 milhões para a reurbanização do local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, fala sobre o assunto. Entre os destaques, a proposta de reurbanização "engloba a melhoria da mobilidade urbana, por meio do reparo da ciclovia, implantação de paraciclos e remodelação das áreas de estacionamento, incluindo vagas para ponto de táxi, vagas destinadas a idosos e deficientes físicos, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, além de mudança no fluxo de transito. As 240 vagas serão mantidas", informa a prefeitura. Ouça a conversa completa!