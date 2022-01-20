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Vitória

Conheça os detalhes do projeto de reurbanização da Curva da Jurema

As explicações são do secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação de Vitória, Marcelo de Oliveira

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 12:10

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

20 jan 2022 às 12:10
Reurbanização da Curva da Jurema, em Vitória
Reurbanização da Curva da Jurema, em Vitória Crédito: Divulgação/PMV
A Curva da Jurema vai receber novas áreas verdes, nivelamento da rua e alargamento do calçadão no projeto que pretende instalar polos gastronômicos na cidade de Vitória. Em anúncio realizado na quarta-feira (19) a administração municipal detalhou que serão destinados R$ 5 milhões para a reurbanização do local. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação, Marcelo de Oliveira, fala sobre o assunto. Entre os destaques, a proposta de reurbanização "engloba a melhoria da mobilidade urbana, por meio do reparo da ciclovia, implantação de paraciclos e remodelação das áreas de estacionamento, incluindo vagas para ponto de táxi, vagas destinadas a idosos e deficientes físicos, bem como de embarque/desembarque e carga/descarga, além de mudança no fluxo de transito. As 240 vagas serão mantidas", informa a prefeitura. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Patricia Vallim - Marcelo de Oliveira - 20-01-22

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