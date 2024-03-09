Conheça os detalhes da Vila de Páscoa de Domingos Martins

A menos de 30 dias para a Páscoa, a cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, já está com a vila preparada para receber o Coelhinho! Com destaque para o artesanato local, a praça Dr. Arthur Gerhardt, a Rua de Lazer e a Rua das Flores contam com elementos que remetem à cultura alemã. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Dulciele Stein Suela, conta os detalhes das decorações. Ouça a conversa completa!