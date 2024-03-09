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Páscoa quase aí!

Conheça os detalhes da Vila de Páscoa de Domingos Martins

A Praça Dr. Arthur Gerhardt, a Rua de Lazer e a Rua das Flores estão decoradas e prontas para os turistas

Publicado em 09 de Março de 2024 às 12:07

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

09 mar 2024 às 12:07
Páscoa em Domingos Martins
Páscoa em Domingos Martins Crédito: Divulgação/Prefeitura de Domingos Martins
A menos de 30 dias para a Páscoa, a cidade de Domingos Martins, na Região Serrana do Espírito Santo, já está com a vila preparada para receber o Coelhinho! Com destaque para o artesanato local, a praça Dr. Arthur Gerhardt, a Rua de Lazer e a Rua das Flores contam com elementos que remetem à cultura alemã. Em entrevista à CBN Vitória, a secretária de Cultura e Turismo de Domingos Martins, Dulciele Stein Suela, conta os detalhes das decorações. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - DULCIELE STEIN - 09-03-24

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