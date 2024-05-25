Conheça os detalhes da Rota dos Queijos, em João Neiva

João Neiva ganha Rota dos Queijos e movimenta o agroturismo no ES Crédito: Reprodução/Instagram

É no município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, que os fãs de um bom queijo podem se deliciar. Por lá, às margens da BR 101 e no acesso à BR-259 onde está localizada a Rota dos Queijos, um roteiro turístico reconhecido oficialmente pelo governo do Estado, através da Lei 11.802 de 2023. Em pouco mais de 9 km de Rota, o caminho reúne as iguarias de cinco queijarias: Queijos Giacomin, Queijo do Trevo, Vila Veneto, Queijos Bergantini e Del Caro. Em entrevista à CBN Vitória, um dos produtores de queijo da região e dono da Queijos Giacomin, Pedro Henrique Borlini, detalha a rota e sua importância para a região. "Hoje, a rota já não é só as queijarias", destacou. Ouça a entrevista completa!

Your browser does not support the audio element. Entrevista Fernanda Queiroz - Pedro Henrique Borlini - 25-05-24

A Rota dos Queijos foi reconhecida como roteiro turístico oficial do Estado no dia 10 de abril de 2023. A lei nº 11.802 determina que ao roteiro, localizada no município de João Neiva,

QUEIJARIAS DA ROTA:

1. QUEIJOS GIACOMIN

O primeiro ponto de parada da rota, saindo de Vitória em direção a Colatina, é a Queijos Giacomin. A empresa familiar foi criada há 24 anos por Hildo Giacomin. Há quatro, quem assumiu o comando foi a filha, Gabriela, ao lado do genro, Pedro Henrique Borlini. O que começou com a comercialização de quatro queijos hoje é uma marca que vende mais de 40 produtos.

Além dos tradicionais queijos e das peças temperadas, os destaques da Giacomin são os queijos exclusivos: Monte Negro, Rota Colonial, Bordô, Capixaba Gourmet, Palmitinho 'pega esposa' e 'pega marido', Cabacinha Barbecue e Cabacinha Vinagrete.

São peças que variam na maturação (alguns são feitos em 20 dias e outros levam 2 meses) e que se destacam na acidez específica. A queijaria fica localizada a 150m da BR-101.

2. QUEIJO DO TREVO

A apenas 900 metros da Queijos Giacomin, quem vende mais de 16 tipos de queijo é a queijaria Queijo do Trevo. Comandada por Jocimar Nunes, são mais de 40 anos de história e cerca de 110 kg de massa produzidos todos os dias, atualmente. Os carros-chefes são os queijos da linha para churrasco.

Ao todo, são 6 tipos de cabacinha: normal, com goiabada, com bacon, com azeitona, com ervas finas e defumadas. Além delas, a variedade também inclui os queijos palmitinho, provolone, parmesão meia cura e o clássico da cidade, o montanhês.

A queijaria fica logo no início da BR-259 e abre diariamente das 7h às 17h. Além dos queijos, é possível comprar outros produtos como vinhos, biscoitos e embutidos.

3. VILA VENETO

A terceira parada é a Vila Veneto. A loja foi aberta oficialmente em 2020, pouco antes da pandemia da Covid-19. Ao lado da esposa Renata, Roberto Cuzini trabalha com foco em queijos finos. São os queijos de maturação prolongada, o que resulta em sabores intrínsecos.

A loja fica na beira da BR-259 e conta com um café, venda de vinhos biscoitos e, claro, os diversos tipos de queijo.

Na linha autoral, a queijaria conta com quatro opções: Veneto Gourmet, Veneto Premium, Original Otello Suave e Original Otello Intenso. A linha especial da casa conta com os queijos morbier, asiago, provolone curado e defumado, grana e parmesão reserva. Já os tradicionais são o minas curado e o requeijão.

A novidade da produção da Vila Veneto é a intensificação da produção exclusiva de queijos terroir — termo francês que engloba a preparação do queijo a partir do meio ambiente preservado, sol, sombra, conforto animal, manejo do gado e cultura do produtor.

4. QUEIJOS BERGANTINI

Mais a frente, quase chegando no distrito de Cavalinho, quem espera o turista para servir um bom queijo montanhês é a Queijos Bergantini. Comandado por Carlos Bergantini, o estabelecimento tem 29 anos de história e produz de 25 a 30 kg de massa por dia, comercializando 15 tipos de queijo.

Entre as opções, a Bergantini oferece provolone temperado, defumado e até recheado com salaminho. Na linha para churrasco, é possível encontrar o cabacinha e o queijo coalho. O destaque, porém, é para as diferentes versões do queijo montanhês: mini, recheado com goiabada ou com tomate seco e azeitona, curtido no vinho ou no café.

Além dos queijos, também é possível encontrar no local produtos feitos por outros empreendedores da cidade, como goiabada, biscoitos e mel.

5. DEL CARO

Já na região de Cavalinho, a última parada da rota é na Del Caro. O empreendimento começou com Eldimir Del Caro, que já fazia queijos há mais de 18 anos. Hoje, é a filha dele, Elda Del Caro, que comanda a queijaria ao lado do sócio, Rogério Gardiman. A casa de arquitetura de 1925 que abrigava a venda de requeijão, hoje, sedia a comercialização de mais de 15 tipos de queijo.