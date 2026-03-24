Conheça os detalhes da maior festa religiosa do ES

Romaria dos Homens durante a Festa da Penha Crédito: Zanete Dadalto/Procissão Fotográfica

A Festa da Penha 2026, terceira maior celebração mariana do Brasil, a maior do Espírito Santo, e dedicada à Nossa Senhora da Penha, padroeira do Estado, já se aproxima. Ela será realizada no período de 5 a 13 de abril. Serão dias de oração, devoção, emoção, pedidos e agradecimentos, encerrados no tradicional Dia da Padroeira, numa segunda-feira. Os festejos sempre são marcados por romarias, missas, apresentações religiosas, momentos de fé e atividades culturais que reúnem fiéis de todo o Estado e de diversas regiões do país. A programação conta com mais de 40 missas, além de 14 romarias que expressam a dimensão peregrina da festa.

Segundo informações da organização da Festa, as missas serão dedicadas às dioceses do Estado, às pastorais sociais, aos jovens, às famílias, aos casais, aos adolescentes e às pessoas com deficiência. A programação cultural traz dois grandes shows confirmados: Eliana Ribeiro se apresenta no dia 12 de abril em um momento dedicado às Mães que Oram pelos Filhos, e Thiago Brado encerra a festa no dia 13, após a Missa de Encerramento, no Dia da Padroeira.

“Fazei de nós instrumentos da paz”. Segundo Frei Gabriel, guardião do Convento da Penha, o tema da Festa da Penha é um compromisso para os fiéis e homenageia São Francisco de Assis. A proposta convida os devotos a abraçarem uma postura ativa de reconciliação, diálogo e serviço, em um tempo marcado por tantas divisões e violências. Em entrevista à CBN Vitória, ele fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Frei Gabriel Dellandrea - 24-03-26.mp3

A PROGRAMAÇÃO:

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DA PENHA 2026

04 DE ABRIL (SÁBADO)

9h – Instalação do terço gigante no Campinho do Convento da Penha

05 DE ABRIL (DOMINGO DE PÁSCOA) - 1º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver desespero, que eu leve a esperança”

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

7h30 – Corrida da Penha - Início na Praça do Ciclista x Parque da Prainha

9h e 11h – Missas no Campinho do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa de abertura da Festa da Penha no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vila Velha

17h – Romaria dos Cavaleiros – concentração na Avenida Carlos Lindemberg (viaduto Alfredo Copolilo) e às 18h – saída em direção ao Parque da Prainha – Realização: Comitiva Pai & Filho

19h – Acendimento da imagem iluminada em Vila Velha - Areia da Praia da Costa em Vila Velha – Direção da Avenida Champagnat

06 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA) – 2º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver tristeza, que eu leve a alegria”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em situação de rua”. Paróquia Bom Pastor, Campo Grande, Cariacica/ES

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 2º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serrana

07 DE ABRIL (TERÇA-FEIRA) – 3º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver dúvida, que eu leve a fé”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem em áreas predominantemente rurais”. Paróquia Nossa Senhora da Conceição, Alfredo Chaves

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Penitenciaria Feminina de Bubu, Cariacica

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 3º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Cariacica/Viana

19h – Toda Terça Tem Terço, no Campinho do Convento da Penha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

08 DE ABRIL (QUARTA-FEIRA) - 4º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver erro, que eu leve a verdade”

Penha Peregrina – 11h30 - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que cuidam da ordem social e da paz”. Missa às 12h). Capelania Militar (PM – Quartel)

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 4º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Benevente

19h – Pré-estreia do filme “Maria, esta fé que me leva” – Praça da Igreja do Rosário

09 DE ABRIL (QUINTA-FEIRA) - 5º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver discórdia, que eu leve a união”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que anseiam pela paz e pela concórdia”. Paróquia Santa Rita. Bairro Santa Rita, Vila Velha/ES

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 5º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Serra/Fundão

19h – Concerto com Projeto Casa Verde - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10 DE ABRIL (SEXTA-FEIRA) - 6º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver ódio, que eu leve o amor”

Penha Peregrina – 9h - “Com a Virgem da Penha, junto aos irmãos que vivem encarcerados”. Unidade Penitenciária Estadual De Vila Velha VI (PEVV VI), do Xuri - Vila Velha/ES

7h, 9h e 11h – Missas na Capela do Convento

14h – Romaria dos Militares - saída do portão do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 6º dia do Oitavário no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet). Área pastoral: Vitória

19h – Benção para os casais com Padre Anderson Gomes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

20h30 - Show da Orquestra de violões Cordas & Acordes – Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

11 DE ABRIL (SÁBADO) - 7º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver trevas, que eu leve a luz”

7h – Missa na Capela do Convento

8h – Romaria das Pessoas com Deficiência, saída do Santuário de Vila Velha até a Igreja do Rosário, na Prainha, onde será celebrada a Missa

8h – Missa com a Romaria da Diocese de São Mateus - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

10h – Romaria dos Adolescentes - saída do Parque da Prainha

11h – Missa com Adolescentes no Campinho do Convento

14h - Acolhida com os frades franciscanos e oração da Coroa Franciscana das Sete Alegrias de Nossa Senhora - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

15h – Devocional - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h – Missa 7º dia do Oitavário - Romaria da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

17h – Romaria dos Homens - Missa de Envio - Catedral de Vitória - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

18h – Romaria dos Homens - transmissão e apresentação e especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Coral ArcelorMittal e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

23h – Missa de Encerramento da Romaria dos Homens no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

12 DE ABRIL (DOMINGO) - 8º DIA DO OITAVÁRIO

TEMA DO DIA: “Onde houver ofensa, que eu leve o perdão”

5h e 7h – Missas na Capela do Convento

8h – Remaria, concentração às 7h30 na Praia do Ribeiro, Praia da Costa

8h – Concentração Moto Romaria na Praça Encontro das Águas, Serra. Saída às 9h em direção à Prainha – Realização: Polícia Rodoviária Federal

9h – Missa com a Romaria da Diocese de Colatina no Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

11h – Missa no Campinho do Convento

14h – Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste, Milicia Celeste e convidados – no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

15h30 – Romaria das Mulheres - saída do Santuário de Vila Velha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

16h30 – Devocional - Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

17h – Missa de Encerramento da Romaria das Mulheres no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (TVE, tvs, rádios, internet)

18h15 – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário

19h – Show Oracional com Eliana Ribeiro, Amo Vox e Ângela Abdo no Parque da Prainha - - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

22h – Missa de abertura da Vigília Jovem - Campinho do Convento e logo após, música e oração com participação de Eliana Ribeiro

13 DE ABRIL (SEGUNDA-FEIRA)

DIA DA PADROEIRA DO ESPÍRITO SANTO

0h, 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h e 9h – Missas na Capela do Convento

7h – Missa CRB e Seminário - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

7h30 – Romaria dos ciclistas de Vitória – saída da Praça da Catedral de Vitória em direção à Prainha

8h – Romaria dos Conguistas, saída do portão do Convento em direção ao Campinho

8h – Romaria dos Ciclistas de Vila Velha – saída em frente à praça Sebastião Cibien, em Cobilândia, Vila Velha

10h – Missa - Pastorais Sociais - Vicariato para Ação Social - Campinho do Convento - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

12h – Missa no Campinho do Convento – em gratidão aos voluntários da Festa da Penha

14h – Programa Especial Salve Mãe das Alegrias com Luanna Esteves, Frei Felipe Carretta, Padre Renato Criste e convidados no Parque da Prainha - transmissão ao vivo (tvs, rádios, internet)

16h30 – Missa de encerramento da Festa da Penha no Parque da Prainha - transmitida pela TV Gazeta

18h – Orquestra Jovem Vale Música - Praça da Igreja do Rosário

18h30 – Show de encerramento da Festa da Penha com Thiago Brado – Parque da Prainha

Após o show de encerramento - despedida da Imagem de Nossa Senhora da Penha - os fiéis poderão acompanhar até o portão do Convento, onde haverá bênção final e os freis subirão com a imagem.