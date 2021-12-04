Conheça os cuidados ao consumir alimentos em praias no verão

Com a proximidade do verão e o crescente aumento das temperaturas, a preocupação com a conservação de alimentos perecíveis aumenta, especialmente entre trabalhadores que vendem ou produzem comida nas praias. É uma série de cuidados que precisam ser tomados pelos comerciantes, desde a manipulação, acomodação e descarte de alimentos, observando também a higiene e a organização do local onde eles são manipulados. E tem orientações para os consumidores também! Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, Flavia Maria de Lima Barbosa, aponta as orientações sobre comercialização e consumo de alimentos nas praias na estação mais quente do ano. Acompanhe a conversa completa!