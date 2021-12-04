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Conheça os cuidados ao consumir alimentos em praias no verão

As orientações são da nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, Flavia Maria de Lima Barbosa

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:15

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

04 dez 2021 às 12:15
Camarão
Camarão Crédito: Pixabay
Com a proximidade do verão e o crescente aumento das temperaturas, a preocupação com a conservação de alimentos perecíveis aumenta, especialmente entre trabalhadores que vendem ou produzem comida nas praias. É uma série de cuidados que precisam ser tomados pelos comerciantes, desde a manipulação, acomodação e descarte de alimentos, observando também a higiene e a organização do local onde eles são manipulados. E tem orientações para os consumidores também! Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista da Vigilância Sanitária de Vitória, Flavia Maria de Lima Barbosa, aponta as orientações sobre comercialização e consumo de alimentos nas praias na estação mais quente do ano. Acompanhe a conversa completa!
Entrevista Patrícia Vallim - Flávia Maria de Lima Barbosa - 04-12-21

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