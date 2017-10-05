Conheça o trabalho do brasileiro indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2018

Até o momento, nenhum brasileiro venceu uma edição do Prêmio Nobel da Paz. Se para 2018 a história será diferente não se sabe, mas ao menos a indicação - e torcida - entre os brasileiros pode-se dizer que elas já existem. O turismólogo Luiz Gabriel Tiago, de 39 anos, de Niterói (RJ), recebeu a indicação ao Prêmio Nobel da Paz de 2018.

A recomendação é fruto dos sete anos de atuação da Pontinho de Luz, sua empresa social, responsável pelo "Treinamento Gentileza", um programa pago, com 22 horas de duração, dedicado a promover a empatia. Quem passa pela formação tem acesso à Pontinho de Luz, uma rede de solidariedade que conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações sociais realizadas.

O Sr. Gentileza, como é conhecido nacionalmente, começou a trabalhar aos 16 anos, no Centro do Rio de Janeiro, como vendedor ambulante, e diante do seu trabalho já arrecadou 500 toneladas de alimentos para doação a famílias carentes, promove doações mensais de cestas básicas no Rio e em São Paulo e ações solidárias, como abraços públicos e distribuição de doces.

Aproveitando que, nesta edição do CBN e a Família, falamos sobre o conceito de responsabilidade relacional o convidamos para participar do CBN Cotidiano para falar sobre a sua trajetória e compartilhar as suas lições e aprendizados. Confira!