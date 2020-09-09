Conheça o protocolo para atendimento em hotéis durante a pandemia

Um dos setores mais impactados pela pandemia do novo coronavírus é o turismo. E diante desse cenário, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) elaborou um protocolo com orientações às empresas do setor de meios de hospedagem para uma reabertura segura e funcionamento em segurança para funcionários e hóspedes. Segundo a entidade, as orientações e recomendações do protocolo estão baseadas em documentos de referência produzidos por instituições da área da saúde e entidades representantes do setor. Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (09), Luiz Felipe Sardinha, gerente da Unidade de Competitividade e Produtividade do Sebrae no Espírito Santo, alerta que um ambiente seguro é o que os clientes mais buscam neste momento de pandemia.

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CONFIRA AS DICAS DO SEBRAE

Cuidado com o ambiente:

* Avalie a higiene do sistema de ar condicionado e se a frequência do aparelho está de acordo com a indicação dos fabricantes

* Instale cartazes sinalizadores em locais relevantes de maior fluxo de pessoas no meio de hospedagem, lembrando hóspedes, colaboradores terceirizados e funcionários sobre o distanciamento, o uso do uso de álcool gel 70% e das máscaras

* Organize uma área de chegada e disponibilize álcool em gel para higienização das mãos e medidas para higienização das solas do sapato como tapete com desinfetante

Cuidado com os clientes:

* Priorize processos de check-in e check-out online ou crie formas para que estes processos sejam breves e evitem o contato entre hóspedes

* Estabeleça o atendimento virtual, que pode ser feito por aplicativo do meio de hospedagem

* Exija o uso de máscaras para entrar no meio de hospedagem. Convém que o empreendimento disponibilize máscaras extra

* Diminua a capacidade de público do estabelecimento, de modo que seja possível minimizar o contato

* Serviços de café, água, chá e outros itens, não devem estar disponíveis na recepção em formato de alto serviço, caso o hotel queira manter esses serviços, o hotel deve providenciar um profissional para realizar o serviço.

* Informe aos clientes que o seu estabelecimento é comprometido com as boas práticas e com a segurança, para que eles se sintam seguros.

Orientações de higienização dos quartos:

* Adote com sua equipe o uso do uniforme completo, composto por camisa ou camiseta, calça comprida e calçado fechado e proceda a troca diária das peças.

* Ao entrar nos quartos, abra todas as janelas; se possível, deixe os quartos arejarem por algum tempo antes de proceder a limpeza

* Retire a roupa de cama (que inclui cobertores, edredons e colchas) com cuidado, sem sacudir os tecidos, colocando-a em saco plástico ou carrinho, mantendo-os fechados

* Retire a roupa de banho com o mesmo cuidado

* Com o kit de higiene para o quarto, realize a higiene do piso e a desinfecção de todas as superfícies de móveis e objetos

* Troque os travesseiros, deixando-os sem uso por pelo menos 3 dias, ou deixe-os dentro de capas impermeáveis que possam ser desinfetadas