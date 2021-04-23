Conheça o projeto que monitora harpias na Mata Atlântica capixaba

Em 2016, guias de observação de aves descobriram um ninho de harpias, espécie ameaçada de extinção, em uma reserva de Linhares. E desde março de 2017, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) monitoram através de câmeras esse ninho, de um casal de harpias, na Reserva Natural Vale, na Mata Atlântica do norte capixaba. Em março de 2019, esse casal da ave, também conhecida como gavião-real, teve uma filhote, que começou a voar cinco meses depois de nascer. Todo o monitoramento é feito no âmbito do Projeto Harpia – Mata Atlântica/Ufes. Quem traz mais detalhes, em entrevista ao CBN Cotidiano, é o coordenador do projeto, o professor Áureo Banhos, do Departamento de Biologia do Campus de Alegre da Ufes. Ouça: