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Conheça o projeto que monitora harpias na Mata Atlântica capixaba

O entrevistado é o professor de Biologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Áureo Banhos

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 13:51

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

23 abr 2021 às 13:51
A harpia, conhecida também como gavião-real, nasceu em 2019, pode migrar agora até para o Sul da Bahia Crédito: Projeto Harpia/Ufes
Em 2016, guias de observação de aves descobriram um ninho de harpias, espécie ameaçada de extinção, em uma reserva de Linhares. E desde março de 2017, pesquisadores da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) monitoram através de câmeras esse ninho, de um casal de harpias, na Reserva Natural Vale, na Mata Atlântica do norte capixaba. Em março de 2019, esse casal da ave, também conhecida como gavião-real, teve uma filhote, que começou a voar cinco meses depois de nascer. Todo o monitoramento é feito no âmbito do Projeto Harpia – Mata Atlântica/Ufes. Quem traz mais detalhes, em entrevista ao CBN Cotidiano, é o coordenador do projeto, o professor Áureo Banhos, do Departamento de Biologia do Campus de Alegre da Ufes. Ouça:

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