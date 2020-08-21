Conheça o programa de proteção da menina de 10 anos violentada no ES

Violência Crédito: Pixabay

A família da menina de 10 anos que engravidou após ser estuprada em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, aceitou participar do Programa de Apoio e Proteção às Testemunhas, Vítimas e Familiares de Vítimas da Violência (Provita), oferecido pelo governo estadual. Em entrevista ao CBN Cotidiano desta sexta-feira (21), a secretária estadual de Direitos Humanos, Nara Borgo, traz mais detalhes de como funciona, de forma geral, o programa. Detalhes do caso da menina, explica a secretária, não podem ser passados visando à sua preservação e de familiares.

Confira as explicações completas!

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fabio Botacin - Nara Borgo - 21-08-20

"É um programa que visa dar segurança, de fato, às pessoas que estão numa situação de periculosidade grande para proteger todos os seus direitos. Existem algumas formas de entrar nessa proteção. Geralmente, as pessoas são encaminhadas via poder judiciário (Ministério Público, Defensoria Pública) e existe uma equipe técnica que vai avaliar o caso. E aí, verificando mesmo a necessidade, é oferecida a ela ajuda por meio desse programa. Mas a pessoa só participa do programa caso ela queira", explica.